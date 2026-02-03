डाएट थांबताच वजन वाढतंय? ‘या’ चुका करू नका!

Aarti Badade
डाएट सोडताच वजन पुन्हा झपाट्याने वाढणे ही एक सामान्य पण गंभीर समस्या आहे.
डाएट म्हणजे केवळ उपासमार नव्हे, तर शरीराच्या गरजेनुसार घेतलेला संतुलित आणि पौष्टिक आहार होय.
डाएटच्या काळात शरीराला कमी कॅलरीत काम करण्याची सवय लागते, ज्यामुळे चयापचय शक्ती मंदावते.
डाएट सोडताच पुन्हा जंक फूड किंवा गोड खाल्ल्यास शरीर त्या अतिरिक्त कॅलरी लगेच चरबी म्हणून साठवते.
डाएट अचानक थांबवल्यामुळे भूक वाढवणारे हार्मोन्स सक्रिय होतात आणि आपण गरजेपेक्षा जास्त अन्न खातो.
डाएटसोबतच व्यायामही थांबवल्यास कॅलरी बर्न होणे बंद होते आणि शरीरात पुन्हा जडपणा जाणवू लागतो.
झपाट्याने वजन वाढल्याने मधुमेह, उच्च रक्तदाब आणि हृदयविकाराचा धोका लक्षणीयरीत्या वाढू शकतो.
डाएट एकदम न सोडता हळूहळू संतुलित आहार आणि सक्रिय जीवनशैली सुरू ठेवणे हाच उत्तम मार्ग आहे.
