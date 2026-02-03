डाएट थांबताच वजन वाढतंय? ‘या’ चुका करू नका!

Aarti Badade

वजन पुन्हा वाढण्याचे टेन्शन?

डाएट सोडताच वजन पुन्हा झपाट्याने वाढणे ही एक सामान्य पण गंभीर समस्या आहे.

weight increases after stopping diet

|

sakal

डाएट म्हणजे नेमकं काय?

डाएट म्हणजे केवळ उपासमार नव्हे, तर शरीराच्या गरजेनुसार घेतलेला संतुलित आणि पौष्टिक आहार होय.

weight increases after stopping diet

|

sakal

मेटाबॉलिझम

डाएटच्या काळात शरीराला कमी कॅलरीत काम करण्याची सवय लागते, ज्यामुळे चयापचय शक्ती मंदावते.

weight increases after stopping diet

|

Sakal

अचानक बदललेली खाण्याची पद्धत

डाएट सोडताच पुन्हा जंक फूड किंवा गोड खाल्ल्यास शरीर त्या अतिरिक्त कॅलरी लगेच चरबी म्हणून साठवते.

weight increases after stopping diet

|

Sakal

हार्मोनल असंतुलन आणि भूक

डाएट अचानक थांबवल्यामुळे भूक वाढवणारे हार्मोन्स सक्रिय होतात आणि आपण गरजेपेक्षा जास्त अन्न खातो.

weight increases after stopping diet

|

Sakal

व्यायामाचा अभाव आणि थकवा

डाएटसोबतच व्यायामही थांबवल्यास कॅलरी बर्न होणे बंद होते आणि शरीरात पुन्हा जडपणा जाणवू लागतो.

weight increases after stopping diet

|

Sakal

वजन वाढल्यामुळे होणारे धोके

झपाट्याने वजन वाढल्याने मधुमेह, उच्च रक्तदाब आणि हृदयविकाराचा धोका लक्षणीयरीत्या वाढू शकतो.

weight increases after stopping diet

|

Sakal

वजन

डाएट एकदम न सोडता हळूहळू संतुलित आहार आणि सक्रिय जीवनशैली सुरू ठेवणे हाच उत्तम मार्ग आहे.

weight increases after stopping diet

|

Sakal

वाढलेलं कोलेस्ट्रॉल कसं कमी करावं? फॉलो करा 'या' टिप्स अन् तुमचं हृदय ठेवा सुरक्षित!

Diet tips for high cholesterol

|

Sakal

येथे क्लिक करा