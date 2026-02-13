डार्क रंगाची दारू प्यायल्यास काय परिणाम होतो? जास्त नशा होते की आणखी काही? जाणून घ्या यामागचं विज्ञान

Vrushal Karmarkar

डार्क रंगाची दारू

अनेक लोकांचा असा विश्वास आहे की व्हिस्की, रम, ब्रँडी किंवा रेड वाईन सारख्या डार्क रंगाच्या दारू तुम्हाला वोडका, जिन किंवा व्हाईट वाईन सारख्या हलक्या दारूंपेक्षा जास्त मादक बनवतात.

Darker alcohol intoxication myth

अल्कोहोलचे प्रमाण

हे वैज्ञानिकदृष्ट्या चुकीचे आहे. तुम्ही किती मद्यपी आहात हे पेयाच्या रंगावरून ठरवले जात नाही तर अल्कोहोलचे प्रमाण किती आहे हे ठरवले जाते.

Darker alcohol intoxication myth

टक्केवारी

नशेची तीव्रता पूर्णपणे त्या पेयामध्ये असलेल्या अल्कोहोलच्या टक्केवारीवरून ठरवली जाते. ४०% अल्कोहोल असलेले पेय तुम्हाला डार्क व्हिस्की असो किंवा पारदर्शक वोडका तीच नशा देईल.

Darker alcohol intoxication myth

ABV

तुमच्या रक्तातील अल्कोहोलचे प्रमाण तुम्ही किती नशेत आहात हे ठरवते. म्हणून, ४०% ABV असलेली स्कॉच व्हिस्की ही त्याच ताकदीच्या रंगहीन पांढऱ्या व्हिस्कीपेक्षा जास्त मादक नसते.

Darker alcohol intoxication myth

कंजेनरची उपस्थिती

डार्क मद्यांमधील फरक म्हणजे त्यांच्यात असलेल्या कंजेनरची उपस्थिती. हे नैसर्गिक रासायनिक उपउत्पादने आहेत जे किण्वन आणि वृद्धत्वादरम्यान तयार होतात.

Darker alcohol intoxication myth

गडद रंग

हे उपउत्पादन गडद मद्यांना त्यांचा गडद रंग, समृद्ध सुगंध आणि तीव्र चव देते. या सर्वांमध्ये हलक्या पेयांपेक्षा कंजेनरचे प्रमाण लक्षणीयरीत्या जास्त असते. डार्क अल्कोहोलमधील कंजेनर तुमचा हँगओव्हर आणखी वाईट करू शकतात.

Darker alcohol intoxication myth

बर्बन किंवा रेड वाईन

अभ्यासातून असे दिसून आले आहे की, बर्बन किंवा रेड वाईन सारखे कंजेनर पातळी जास्त असलेले पेये दुसऱ्या दिवशी सकाळी तीव्र डोकेदुखी आणि डिहायड्रेशनचे कारण बनू शकतात.

Darker alcohol intoxication myth

लोक

जुन्या मद्यांमध्ये अनेकदा जास्त चव, जास्त सुगंध आणि जास्त सुसंगतता असते. यामुळे ते अधिक मजबूत वाटतात. हे, वाईट हँगओव्हरसह एकत्रितपणे, बरेच लोक असे गृहीत धरतात की ते अधिक नशेत आहेत.

Darker alcohol intoxication myth

शरीर

प्रत्यक्षात, अल्कोहोलचे प्रमाण हा एकमेव घटक आहे जो नशा ठरवतो. पेय पारदर्शक असो किंवा गडद, ​​तुमच्या नशेची पातळी पूर्णपणे तुमचे शरीर किती अल्कोहोल शोषून घेते यावर अवलंबून असते.

Darker alcohol intoxication myth

नशा

तुम्ही लवकर प्या, रिकाम्या पोटी प्या किंवा जास्त ABV असलेले अल्कोहोल प्या. तुमची नशा तुम्ही घेतलेल्या अल्कोहोलच्या प्रमाणात असेल.

Darker alcohol intoxication myth

हँगओव्हर

यावरून हे सिद्ध होते की डार्क अल्कोहोल तुम्हाला अधिक नशा करत नाही; ते फक्त तुमचा हँगओव्हर वाढवते.

Darker alcohol intoxication myth

