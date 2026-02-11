बेबी माइस ते स्नेक वाइन! उंदरांपासून सापांपर्यंतची दारू; जगातील सर्वात विचित्र मद्यप्रकार कोणते? पाहा...

Vrushal Karmarkar
हजारो वर्षांपासून अल्कोहोल मानवी संस्कृतीचा एक भाग आहे. परंतु सर्व पेये द्राक्षे, धान्ये किंवा फळांपासून बनवली जात नाहीत.
वेगवेगळ्या संस्कृतींमधील लोकांनी अल्कोहोल तयार करण्यासाठी विचित्र आणि कधीकधी आश्चर्यकारक घटकांसह प्रयोग केले आहेत.
या यादीतील सर्वात विचित्र गोष्टींपैकी एक म्हणजे बेबी माईस वाइन. पारंपारिकपणे चीन आणि कोरियाच्या काही भागात बनवल्या जाणाऱ्या नवजात उंदरांना तांदळाच्या वाइनमध्ये जिवंत बुडवून बाटलीत बंद केले जाते.
हे मिश्रण एक वर्षापर्यंत आंबण्यासाठी सोडले जाते. असे म्हटले जाते की या पेयामध्ये औषधी गुणधर्म आहेत आणि ते दमा किंवा यकृताचे आजार बरे करू शकते.
व्हिएतनाम आणि दक्षिण चीनमध्ये स्नेक वाईन लोकप्रिय आहे. त्यात संपूर्ण विषारी साप तांदळाच्या वाईन किंवा धान्याच्या अल्कोहोलच्या बाटलीत ठेवला जातो.
कधीकधी चवीसाठी औषधी वनस्पती आणि मसाले जोडले जातात. असे म्हटले जाते की अल्कोहोल विष निष्क्रिय करते. ज्यामुळे पेय पिण्यास सुरक्षित होते.
आर्क्टिक इनुइट समुदायांमध्ये जगण्याच्या परिस्थितीमुळे काही असामान्य पदार्थ आणि पेये तयार झाली आहेत. या वाइनमध्ये मृत सीगल पाण्याच्या बाटलीत ठेवून उन्हात आंबण्यासाठी सोडले जाते.
हे पेय आनंदासाठी नाही तर पारंपारिक किण्वन पद्धती दुर्मिळ असलेल्या भागात जगण्याचे साधन म्हणून घेतले जाते.
लॅटिन अमेरिकेतील काही भागांमध्ये विशेषतः स्थानिक समुदायांमध्ये हे पारंपारिक कॉर्न-आधारित अल्कोहोलिक पेय सेवन केले जाते. ते बनवण्यासाठी लोक कॉर्न चावतात आणि ते थुंकतात.
मानवी लाळेतील एन्झाईम्स स्टार्चचे साखरेत रूपांतर करतात. जे नंतर नैसर्गिकरित्या आंबते. हे पेय असामान्य असले तरी मर्यादित संसाधने, औषधी श्रद्धा, सांस्कृतिक चिन्हे आणि जगण्याच्या गरजांमधून तयार केले गेले होते.
हे विचित्र वाटत असले तरी वेगवेगळ्या समाजांनी त्यांच्या वातावरण आणि संस्कृतींशी आंबायला ठेवा कसा जुळवून घेतला याची एक मनोरंजक झलक ते देते.
