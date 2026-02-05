अल्कोहोलच्या किमती वाढणार! ५०० रुपयांची दारूची बाटली आता किती रुपयांना मिळणार? जाणून घ्या...

Vrushal Karmarkar
दरवर्षी अर्थसंकल्प जाहीर होताच सामान्य माणसाचे लक्ष त्याच्या स्वयंपाकघर, पेट्रोल आणि मोबाईल बिलांकडे जाते. यावेळी चर्चेचा सर्वात ज्वलंत विषय काही वेगळाच आहे.
काल ५०० रुपयांना सहज उपलब्ध असलेली दारूची बाटली आता खिशावर ओझे होईल का? २०२६ च्या अर्थसंकल्पानंतर दारू आणि सिगारेटच्या किमतींबद्दल बाजारात बरीच अटकळ आहे.
कारण काही कर नियम बदलले आहेत. ज्याचा थेट परिणाम अल्कोहोलच्या किमतींवर होऊ शकतो. राज्यांना अल्कोहोलवर कर लावण्याचा अधिकार असला तरी केंद्र सरकारचे निर्णय त्याच्या किमतीवर परिणाम करतात.
या अर्थसंकल्पात सरकारने दारूच्या भंगार आणि खनिजांच्या विक्रीवरील TCS १ टक्क्यांवरून २ टक्के केला. ही वाढ किरकोळ वाटू शकते.
परंतु संपूर्ण पुरवठा साखळीवर लागू केल्यावर त्याचा खर्च शेवटी ग्राहकांपर्यंत पोहोचतो. डिस्टिलरीपासून घाऊक विक्रेत्यापर्यंत, किरकोळ विक्रेत्यापर्यंत, प्रत्येक टप्प्यावर किंमतीत अतिरिक्त खर्च जोडला जातो.
भारतात, राज्य सरकारांना अल्कोहोलवर उत्पादन शुल्क आणि व्हॅट निश्चित करण्याचा अधिकार आहे. परिणामी राज्यांमध्ये अल्कोहोलच्या किंमती एकसारख्या नाहीत.
अर्थसंकल्पानंतर अनेक राज्ये त्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी त्यांच्या उत्पादन शुल्कात बदल करू शकतात अशी अपेक्षा आहे. जर असे झाले तर दारूच्या किमतीत आणखी वाढ होण्याची अपेक्षा आहे.
म्हणूनच अंतिम किंमत राज्यानुसार बदलू शकते. सध्याच्या अंदाजानुसार, २०२६-२७ च्या अर्थसंकल्पाच्या परिणामामुळे दारूच्या किमतीत अंदाजे ५ ते १० टक्के वाढ होऊ शकते.
सध्या ५०० रुपयांना उपलब्ध असलेली बाटली अंदाजे ५२५ ते ५५० रुपयांपर्यंत वाढू शकते. काही राज्यांमध्ये कर वाढवल्यास ही किंमत आणखी वाढू शकते. राज्य सरकारच्या निर्णयानंतरच नेमकी किंमत स्पष्ट होईल.
