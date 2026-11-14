दारूचा शोध आधी लागला की गांजाचा?

Shubham Banubakode
माणूस किमान २८०० वर्षांपूर्वीपासून गांजाचा वापर करत असल्याचे संशोधनातून समोर आले आहे. सायबेरियातील प्राचीन कबरीत याचे पुरावे मिळाले.
Cannabis Alcohol History
esakal
पुरात्त्वशास्त्रज्ञांना एका जुन्या कबरीत गांजाच्या वापराचे पुरावे मिळाले. त्यावरून त्या काळात लोक नशेसाठी गांजाचा वापर करत असल्याचं समजतं.
Cannabis Alcohol History
esakal
त्या काळात गांजा जाळून त्याचा धूर घेतला जायचा की दुसऱ्या पद्धतीने सेवन व्हायचं, हे संशोधनातून स्पष्ट झालेलं नाही.
Cannabis Alcohol History
esakal
संशोधकांच्या मते, गांजाचा वापर अंत्यसंस्काराशी संबंधित धार्मिक विधींमध्येही होत असावा. मात्र, याबाबत अजून ठोस माहिती समोर आलेली नाही.
Cannabis Alcohol History
esakal
पुरातत्त्वीय पुराव्यांनुसार, माणूस गांजाच्या आधीपासून दारूसारखं पेय पीत होता. इस्रायलमधील गुहेत याचे पुरावे मिळाले आहेत.
Cannabis Alcohol History
esakal
इस्रायलमधील गुहेत सापडलेल्या पुराव्यांनुसार, माणूस सुमारे १३ हजार वर्षांपूर्वी धान्य आंबवून बीअरप्रमाणे पेय तयार करत होता.
Cannabis Alcohol History
esakal
दारूच्या आधीही माणसाला नशेची ओढ होती. याचे संकेत इंडोनेशियातील संशोधनातून मिळाले असून, त्यासाठी सुमारे २५ हजार वर्षे मागे जावं लागेल.
Cannabis Alcohol History
esakal
त्या काळात माणूस सुपारी चघळत असल्याचे पुरावे मिळाले आहेत. त्यातील अरेकोलीनमुळे मेंदू आणि मज्जासंस्थेवर उत्तेजक परिणाम होत असे.
Cannabis Alcohol History
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History of Food Words
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