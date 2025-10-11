Alexandr Wang : जगभरात चर्चेत असणारे २८ वर्षीय अब्जाधीश ’अलेक्झांडर वांग’ आहे तरी कोण?

Mayur Ratnaparkhe

'मेटा'चे एआय प्रमुख -

'मेटा'चे सीईओ मार्क झुकरबर्ग यांनी २८ वर्षीय अब्जाधीश अलेक्झांडर वांग यांची कंपनीचे नवीन एआय प्रमुख म्हणून नियुक्ती केली आहे.

स्टार्टअपमध्ये मोठी गुंतवणूक -

या नियुक्तीअंतर्गत मेटाने त्यांच्या स्टार्टअपमध्ये अंदाजे १.१६ लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली आहे.

सुपरइंटेलिजेंस लॅब्सचे नेतृत्व -

वांग आता मेटाच्या सर्वात मोठ्या एआय प्रोजेक्ट सुपरइंटेलिजेंस लॅब्सचे नेतृत्व करतील.

कुठे रहातात? -

अलेक्झांडर वांग हे न्यू मेक्सिकोचे रहिवासी आहेत.

 नियुक्तीचा उद्देश काय? -

अलेक्झांडर वांग कंपनीच्या एआय संशोधन आणि विकासाला गती देण्यासाठी मेटाने त्यांना नियुक्त केले आहे.

१९ व्या वर्षी स्टार्टअप -

अलेक्झांडर वांग यांनी २०१६ मध्ये वयाच्या १९ व्या वर्षी त्यांचे स्टार्टअप, स्केल एआय लाँच केले होते.

पार्टनर लुसी गुओ -

 त्यावेळी त्यांनी आणि त्यांची पार्टनर लुसी गुओ यांनी सिलिकॉन व्हॅलीमध्ये एका स्टार्टअप अ‍ॅक्सिलरेटर प्रोग्राममध्ये प्रवेश घेतला.

कॉलेजही सोडलं होतं -

वागं यांनी त्यांचे स्टार्टअप सुरू करण्यासाठी कॉलेजही सोडले होते.

स्केल एआयचे मूल्यांकन किती? -

आज स्केल एआय जगातील आघाडीच्या डेटा लेबलिंग आणि एआय प्रशिक्षण प्लॅटफॉर्मपैकी एक आहे, ज्याचे मूल्यांकन १४ अब्ज डॉलर आहे.

