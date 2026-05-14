आलिया भट्ट चेहऱ्यावर ग्लो आणण्यासाठी तुपात मिसळून खाते 'हा' पदार्थ

Apurva Kulkarni
कान्स फिल्म फेस्टिव्हलमध्ये आलियाचा लूक अतिशय मनमोहक होता. तिचा ड्रेसिंगसह तिच्या चेहऱ्यावर ग्लो सुद्धा उठून दिसत होता.
Ghee Snack for Glowing Skin
esakal
दरम्यान कान्स फिल्म फेस्टिव्हलनंतर एका मुलाखतीत आलियाने तिच्या ग्लोइंग स्किनचं रहस्य सांगितलंय.
कोणतेही महाग प्रोडक्ट न वापरता ती घरातील पदार्थातून चेहऱ्याची काळजी घेते.
मुलाखतीत बोलताना तिने सांगितलं की, 'घरी शुद्ध तुपात मी जेवण बनवते. ते पचनासाठी चांगलं असतं.'
'तसंच तुपात असे पदार्थ मिक्स करते ज्यामुळे चेहरा उजळ व्हायला मदत सुद्धा होते.'
तिने सांगितलं की, 'थोडसं तुप, थोडासा गूळ, बारीक कुटलेले शेंगदाने, नारळाचा किस हे सगळं एकत्र करुन खाते. त्यामुळे चेहऱ्याला त्याचा बराच फायदा होतो'
'एक पौष्टिक स्किन स्नॅकचं तुम्ही नियमीत सेवन केल तर ते तुमच्या त्वचेसाठी खरोखरंच फायदेशीर ठरतं' असं आलियानं म्हटंलय.
