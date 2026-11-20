Aarti Badade
अळीवाच्या बियांपासून तयार केलेली खीर चविष्ट आणि पौष्टिक असून त्यामध्ये लोह, कॅल्शियम, प्रथिने आणि फायबरसारखे पोषक घटक असतात.
Garden cress Seed kheer
sakal
अळीवामध्ये लोहाचे प्रमाण असल्यामुळे त्याचे सेवन शरीरातील लोहाची गरज पूर्ण करण्यास आणि हिमोग्लोबिन तयार होण्यास मदत करू शकते.
Garden cress Seed kheer
sakal
अळीवातील कॅल्शियम आणि दुधातील प्रथिने हाडे व स्नायूंचे आरोग्य चांगले राखण्यासाठी उपयुक्त ठरतात.
Garden cress Seed kheer
अळीवातील फायबरमुळे पचनक्रिया सुरळीत राहण्यास मदत होते, तसेच बद्धकोष्ठतेचा त्रास कमी होण्यास हातभार लागतो.
Garden cress Seed kheer
अळीवामध्ये असलेले पोषक घटक महिलांच्या आरोग्यासाठी उपयुक्त असून संतुलित आहाराचा भाग म्हणून त्याचे सेवन करता येते.
Garden cress Seed kheer
प्रसूतीनंतरच्या आहारात अळीवाची खीर पौष्टिक पर्याय ठरू शकते, कारण त्यातून शरीराला लोह, कॅल्शियम आणि प्रथिने मिळतात.
Garden cress Seed kheer
अळीवातील विविध पोषक घटक शरीराच्या सर्वांगीण आरोग्यासाठी आणि केसांच्या पोषणासाठी मदत करतात, मात्र त्याचे सेवन संतुलित प्रमाणात करावे.
Garden cress Seed kheer
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Sakal