Vinayan
बदामाचे दूध (Almond Milk) केवळ चवदारच नाही, तर शरीराला अनेक आश्चर्यकारक आरोग्यदायी फायदे देते. रोजच्या आहारात याचा समावेश केल्यास आरोग्याला मोठी बळकटी मिळते.
Almond Milk Health Benefits
Sakal
बदाम दुधात कॅलरी आणि फॅटचे प्रमाण अत्यंत कमी असते. त्यामुळे वजन कमी करणाऱ्या किंवा वजन नियंत्रणात ठेवू इच्छिणाऱ्यांसाठी हा एक उत्तम पर्याय ठरतो.
Almond Milk Health Benefits
Sakal
बदामामध्ये हृदयासाठी उपयुक्त मानले जाणारे 'मोनोअनसॅचुरेटेड फॅट्स' भरपूर प्रमाणात असतात. यामुळे कोलेस्ट्रॉल संतुलित राहून हृदयाचे आरोग्य जपले जाते.
Almond Milk Health Benefits
Sakal
बदाम दूध कॅल्शियम आणि व्हिटॅमिन 'डी' ने समृद्ध असते. नियमित सेवनामुळे हाडे मजबूत होतात आणि सांध्यांचे आरोग्य टिकून राहण्यास मदत मिळते.
Almond Milk Health Benefits
Sakal
बदामामध्ये व्हिटॅमिन 'ई' मोठ्या प्रमाणावर असते. हे एक शक्तिशाली अँटिऑक्सिडंट म्हणून कार्य करून त्वचेच्या पेशींचे रक्षण करते आणि नैसर्गिक तेज देते.
Almond Milk Health Benefits
Sakal
साखर न मिसळलेल्या (Unsweetened) बदाम दुधात कार्बोदकांचे प्रमाण खूप कमी असते, ज्यामुळे रक्तातील साखरेची पातळी अचानक वाढण्यापासून प्रतिबंध होतो.
Almond Milk Health Benefits
Sakal
दुग्धजन्य पदार्थांची (Dairy Allergy किंवा Lactose Intolerance) ॲलर्जी असणाऱ्यांना बदाम दूध हा एक अत्यंत सुरक्षित, पचायला हलका आणि पौष्टिक पर्याय आहे.
Almond Milk Health Benefits
Sakal
सकाळच्या नाश्त्यात स्मूदी, ओट्स किंवा फळांसोबत साधे बदामाचे दूध घेतल्यास शरीराला दिवसभरासाठी आवश्यक ऊर्जा आणि पोषण मिळते.
Almond Milk Health Benefits
Sakal
ही माहिती केवळ सामान्य मार्गदर्शनासाठी आहे. आहारात कोणताही मोठा बदल करण्यापूर्वी वैद्यकीय तज्ज्ञ किंवा आहारतज्ज्ञांचा सल्ला आवर्जून घ्या.
Almond Milk Health Benefits
Sakal
Train Water Source
Sakal