Vinayan
रेल्वेच्या डब्याच्या छतावर पाण्याची उघडी टाकी दिसत नाही, तरीही प्रवासात टॉयलेट आणि वॉशबेसिनच्या नळातून पाणी कसे येते? हा प्रश्न अनेक प्रवाशांना पडतो.
Train Water Source
Sakal
अनेकांना वाटते की धात्या ट्रेनमधून बाहेरून किंवा ट्रॅकवरून पाणी ओढले जाते. प्रत्यक्षात हा मोठा गैरसमज असून डब्यामध्ये स्वतंत्र पाणी साठवणूक यंत्रणा असते.
Train Water Source
Sakal
प्रत्येक डब्यात पाण्याच्या टाक्या असतात, पण त्या वरून उघड्या दिसत नाहीत. डब्याच्या रचनेत छताच्या आत किंवा खालील बाजूस त्या सुरक्षितरीत्या बसवलेल्या असतात.
Train Water Source
Sakal
सामान्यतः एका डब्यात २ ते ४ मोठ्या टाक्या असतात. प्रत्येक टाकीत ४०० ते ५०० लिटरपर्यंत पाणी मावते, म्हणजेच डब्यात १,००० ते २,००० लिटर पाणी साठवले जाते.
Train Water Source
Sakal
टाक्यांमधील पाणी गुरुत्वाकर्षणाच्या मदतीने किंवा काही आधुनिक डब्यांमध्ये प्रेशर सिस्टिमद्वारे थेट नळ, वॉशबेसिन आणि फ्लशपर्यंत पोहोचवले जाते.
Train Water Source
Sakal
प्रमुख आणि मोठ्या रेल्वे स्थानकांवर गाडी थांबल्यावर रेल्वे कर्मचारी प्रेशर होज पाइपच्या मदतीने डब्यातील या टाक्यांमध्ये पाणी भरतात.
Train Water Source
Sakal
बायो-टॉयलेट असलेल्या डब्यांमध्येही स्वच्छता आणि फ्लशसाठी याच टाक्यांतील पाण्याचा वापर होतो, ज्यामुळे प्रवासात स्वच्छता राखण्यास मदत होते.
Train Water Source
Sakal
प्रवाशांची गर्दी खूप वाढल्यास, टाकीत गळती झाल्यास किंवा स्थानकावर वेळेअभावी पाणी भरले गेले नसल्यास पुढच्या मोठ्या स्थानकापर्यंत पाणी संपू शकते.
Train Water Source
Sakal
लांबच्या प्रवासात पाणी संपल्याची किंवा नळ बिघडल्याची तक्रार असल्यास रेल्वे कर्मचाऱ्यांना किंवा हेल्पलाइनवर कळवल्यास पुढच्या स्थानकावर दुरुस्ती केली जाते.
Train Water Source
Sakal
वर पाण्याची टाकी दिसत नसली तरी रेल्वेच्या नियोजनबद्ध यंत्रणेमुळे लाखो प्रवाशांचा प्रवास सोयीस्कर होतो. तुम्हाला ही माहिती कशी वाटली, नक्की कळवा!
Train Water Source
Sakal
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Sakal