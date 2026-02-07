केस कोरडे अन् निर्जीव झालेत? मग 'या' तेलाने करा मसाज

Aarti Badade
हिवाळ्यात थंड हवेमुळे केस कोरडे पडणे, तुटणे आणि कोंडा होणे यांसारख्या समस्या मोठ्या प्रमाणात वाढतात.
Almond vs Coconut Oil for dry hair itchy scalp
Sakal
खोबरेल तेलात लॉरिक ऍसिड आणि फॅटी ऍसिड्स भरपूर असतात, जे केसांच्या मुळांपर्यंत खोलवर जाऊन पोषण देतात.
नारळाचे तेल केसांमधील प्रथिनांची कमतरता भरून काढते, ज्यामुळे केस दुभंगणे (Split Ends) आणि तुटणे कमी होते.
बदाम तेलात व्हिटॅमिन ई, ओमेगा-३ फॅटी ऍसिड्स आणि बायोटिन असते, जे केसांच्या वाढीसाठी आणि मजबुतीसाठी आवश्यक आहे.
जर तुम्हाला हिवाळ्यात खूप कोंडा होत असेल, तर खोबरेल तेलातील अँटीबॅक्टेरियल गुणधर्म टाळूला निरोगी ठेवण्यास मदत करतात.
बदाम तेल हे खोबरेल तेलापेक्षा हलके असते, त्यामुळे ते सर्व प्रकारच्या केसांसाठी योग्य असून केसांना चिकटपणा न देता चमक प्रदान करते.
जर केस खूप कोरडे आणि निर्जीव असतील तर बदाम तेल वापरावे, पण जर केसांत कोंडा आणि मुळे कमकुवत असतील तर खोबरेल तेल.
कोणतेही तेल लावण्यापूर्वी ते थोडे कोमट करून आठवड्यातून २-३ वेळा टाळूला हलक्या हाताने मसाज केल्यास उत्तम रिझल्ट मिळतात.
