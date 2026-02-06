डायबिटीस नियंत्रणात ठेवायचंय? रक्तातील साखर वाढू नये म्हणून पाळा ‘हे’ 10 नियम

Aarti Badade

संतुलित आहार हाच खरा औषध

डायबिटीस नियंत्रणात ठेवण्यासाठी केवळ औषधेच नाही तर योग्य आणि संतुलित आहार घेणे सर्वात महत्त्वाचे आहे.

फायबरयुक्त पदार्थ

आहारात ज्वारी, बाजरी, नाचणी आणि ओट्स यांसारख्या तृणधान्यांचा समावेश केल्यास रक्तातील साखर स्थिर राहते.

पालेभाज्या

पालक, मेथी, दुधी भोपळा आणि कारले यांसारख्या पिष्टमय नसलेल्या भाज्या मधुमेहींसाठी उत्तम औषध ठरतात.

प्रथिनांचा आहारात समावेश करा

डाळी, कडधान्ये, पनीर आणि अंडी शरीरातील साखरेची पातळी नियंत्रित ठेवण्यास मोठी मदत करतात.

फळे खाताना

आंबा आणि केळी यांसारखी गोड फळे मर्यादित खावीत, तर सफरचंद, पेरू आणि जांभूळ यांसारखी फायबरयुक्त फळे निवडावीत.

साखर आणि मैद्या

गोड मिठाई, शीतपेये आणि मैद्याचे पदार्थ रक्तातील साखर झपाट्याने वाढवतात, त्यामुळे ते खाणे टाळा.

ऑइल

स्वयंपाकासाठी शेंगदाणा किंवा मोहरीचे तेल वापरा आणि बदामासारख्या सुकामेव्याचे मर्यादित सेवन करा.

जेवण

एकदाच भरपूर जेवण्याऐवजी दर ३ ते ४ तासांच्या अंतराने थोडे-थोडे जेवण घेतल्यास साखर अचानक वाढत नाही.

पुरेसे पाणी आणि मिठ

दिवसभरात भरपूर पाणी प्या आणि रक्तदाब नियंत्रणात ठेवण्यासाठी जेवणात मिठाचे प्रमाण कमी ठेवा.

रात्रीचे जेवण

झोपण्यापूर्वी किमान २-३ तास आधी रात्रीचे हलके जेवण घेतल्यास पचन सुधारते आणि साखर नियंत्रणात राहते.

