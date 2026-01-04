हिवाळ्यात बदाम सगळ्यांसाठी फायदेशीर नसतात! 'या' लोकांनी खाणे टाळावे

Anushka Tapshalkar

हिवाळ्यात बदामांचा ट्रेंड

हिवाळ्यात बदाम ‘सुपरफूड’ मानले जातात. फायबर, कॅल्शियम, मॅग्नेशियम आणि व्हिटॅमिन E मुळे अनेक जण रोज भिजवलेले बदाम खातात.

पण सगळ्यांसाठी सुरक्षित नाहीत

तज्ज्ञांच्या मते, शरीराची प्रकृती न समजता बदाम खाल्ल्यास काही लोकांना त्याचा त्रास होऊ शकतो.

किडनीचे आजार असलेल्यांनी सावध रहा

बदामांमध्ये फॉस्फरस आणि ऑक्सलेट्स जास्त असतात. किडनी स्टोन किंवा किडनीचे आजार असलेल्या लोकांसाठी हे धोकादायक ठरू शकते.

पचनाचे त्रास असणाऱ्यांसाठी अडचण

गॅस, अ‍ॅसिडिटी, पोटफुगी किंवा बद्धकोष्ठता असणाऱ्यांनी जास्त बदाम टाळावेत. बदाम जड असल्याने पचन बिघडू शकते.

नट अ‍ॅलर्जी असणाऱ्यांनी टाळावेत

ज्यांना नट्सची अ‍ॅलर्जी आहे, त्यांनी बदाम पूर्णपणे टाळावेत. खाज, सूज, श्वास घेण्यास त्रास अशी लक्षणे दिसू शकतात.

काही औषधांबरोबर धोका

उच्च रक्तदाबाची औषधे किंवा काही अँटिबायोटिक्स घेणाऱ्यांनी डॉक्टरांच्या सल्ल्याशिवाय बदाम खाऊ नयेत.

योग्य प्रमाण काय?

आरोग्यदायी व्यक्तींनीही दिवसाला फक्त ४–५ बदाम खावेत. रात्री भिजवून, सोलून सकाळी उपाशीपोटी खाल्ल्यास ते पचायला सोपे जातात.

