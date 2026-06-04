बदाम की शेंगदाणे, आरोग्यासाठी सर्वात बेस्ट काय?

Aarti Badade
आजकाल बदलत्या जीवनशैलीमुळे स्वतःला निरोगी ठेवण्यासाठी लोक आहारात नट्स आणि सुपरफूड्सचा समावेश करत आहेत.
Almonds vs peanuts health benefits
Sakal
बदामामध्ये असलेले व्हिटॅमिन ई आणि अँटीऑक्सिडंट्स मेंदूचे आरोग्य सुधारून स्मरणशक्ती तीक्ष्ण करण्यास मदत करतात.
Almonds vs peanuts health benefits
Sakal
बदामात भरपूर कॅल्शियम आणि मॅग्नेशियम असल्याने ते हाडांच्या मजबुतीसाठी आणि वजन कमी करण्यासाठी उत्तम मानले जातात.
Almonds vs peanuts health benefits
Sakal
शेंगदाणे हा प्रथिनांचा (प्रोटीन) अत्यंत स्वस्त आणि बदामापेक्षाही जास्त प्रोटीन देणारा एक उत्कृष्ट स्रोत आहे.
Almonds vs peanuts health benefits
Sakal
कमी ग्लायसेमिक इंडेक्समुळे शेंगदाणे रक्तातील साखर नियंत्रित ठेवतात आणि मॅग्नेशियममुळे रक्तदाबही नियंत्रणात राहतो.
Almonds vs peanuts health benefits
Sakal
बदामातील मोनो-सॅच्युरेटेड फॅट्स आणि शेंगदाण्यातील ओमेगा-६ फॅटी ॲसिड हे दोन्ही घटक हृदयाला निरोगी ठेवतात.
Almonds vs peanuts health benefits
Sakal
जर तुम्हाला निरोगी त्वचा, केस, मजबूत हाडे आणि वजन कमी करायचे असेल तर आहारात बदामाचा समावेश करणे सर्वोत्तम ठरेल.
Almonds vs peanuts health benefits
Sakal
कमी बजेटमध्ये स्नायू बळकट करणे, एनर्जी वाढवणे आणि जास्त कॅलरीज मिळवण्यासाठी शेंगदाणे हा सर्वात उत्तम पर्याय आहे.
Almonds vs peanuts health benefits
Sakal
Acidity and Pitta Remedies in Summer
Sakal