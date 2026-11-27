Apurva Kulkarni
कोरफड आणि हळद दोन्ही शरीरासाठी फायदेशीर असते. शरीरावर त्याचा काय परिणाम होतो जाणून घेऊया...
ALOE VERA AND TURMERIC
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हळदीतील कर्क्युमिनमध्ये अँटीऑक्सिडंट गुणधर्म असतात. त्यामुळे आजार होण्यापासून बचाव होतो.
HEALTH BENEFITS
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कोरफडीच्या आतील स्वच्छ गर काही खाल्ल्यास पचन सुधारते.
DIGESTION
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हळदीतील अँटीऑक्सिडंट घटक त्वचेच्या आरोग्यासाठी उपयुक्त ठरू शकतात.
SKIN HEALTH
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हळद चयापचय सुधारण्यास मदत होते तसंच कोरफड शरीराला ताजेपणा आणि हायड्रेशन ठेवण्यात मदत करते. त्यामुळे वजन कट्रोलमध्ये राहते.
IMMUNITY
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रोज सकाळी हळद आणि कोरफडीचा गर खाल्ल्यास रक्तातील साखर नियंत्रणात राहते.
WEIGHT LOSS
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ही सामान्य माहिती आहे, सकाळ समुह अशा गोष्टींना दुजोरा देत नाही. योग्य माहितीसाठी तज्ज्ञाची संपर्क साधावा.
BLOOD SUGAR
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HIGH BLOOD PRESSURE RISK
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