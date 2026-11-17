Apurva Kulkarni
कोरफडीचे अनेक फायदे आहेत. ती शरीरासाठी तसेच त्वचेसाठी उपयुक्त असते.
Aloe Vera Benefits
esakal
कोरफड ही त्वचेसाठी फायदेशीर असते. त्वचेचा कोरडेपणा कमी करण्यास मदत होते.
Aloe Vera Benefits
esakal
कोरफडीचा गर जर केसांना लावला, तर केस गळती कमी होते तसंच केस मऊ राहण्यास मदत होते.
Aloe Vera Benefits
esakal
कोरफडीमध्ये दाह कमी करणारे गुणधर्म असल्यामुळे मुरुमांमुळे होणारी जळजळ कमी होण्यास मदत होते.
Aloe Vera Benefits
esakal
कोरफडीचा जेल जर टाळूला लावला तर केस गळती आराम होतो.
Aloe Vera Benefits
esakal
कोरफडीचा जेल किरकोळ भाजणे आणि जखमा बऱ्या होण्याच्या प्रक्रियेत मदत करू शकतो.
Aloe Vera Benefits
esakal
कोरफडीचं जेल तर त्वचेला लावला तर सौम्य खाज आणि जळजळ यापासून आराम मिळू शकतो.
Aloe Vera Benefits
esakal
EASY HOMEMADE CHICKEN SOUP RECIPE
esakal