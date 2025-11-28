Anushka Tapshalkar
जरी आपले आजी-आजोबा सूर्यापासून टॅन झालेली त्वचा थंड करण्यासाठी अॅलोव्हेरा वापरत असले तरी, प्रत्येकासाठी सुरक्षित ते नाही.
क्रीम, फेस जेल, सनस्क्रीन किंवा मास्कमध्ये असला तरी, संवेदनशील त्वचेसाठी अॅलो व्हेरा त्रासदायक ठरू शकतो.
त्वचेवर लालसरपणा, खाज सुटणे किंवा जळजळ होणे
अति कोरडेपणा
रॅशेस, हायव्हज किंवा एक्झिमा सारखी समस्या
काही लोकांमध्ये जखम भरून येण्यास मंदी
जर त्वचा सहजच जळते किंवा दुखते, तर अॅलो व्हेरा वापरण्याआधी पॅच टेस्ट करणे गरजेचे.
अॅलो व्हेरा फायद्यापेक्षा त्रासदायक ठरू शकतो.
उदा. लसूण, कांदा, ट्युलिप्स यांच्यामुळे प्रतिक्रिया येत असेल, तर अॅलो व्हेरा वापरू नका.
त्वचेवर जळजळ किंवा रॅशेस आले, तर गार पाण्याने धुऊन सौम्य मॉइश्चरायझर लावा. त्रास कायम राहिल्यास त्वचारोगतज्ज्ञांचा सल्ला घ्या.
