एकटे असताना हार्ट अटॅक? लक्षणे आणि तातडीचे 5 उपाय जाणून घ्या!

हार्ट अटॅक (Heart Attack) आता केवळ वृद्धांचा नव्हे, तर तरुणांनाही (Youth) वेगाने आपल्या कवेत घेत आहे. एकटे असताना मदत न मिळाल्याने जीव गमावण्याचा धोका जास्त असतो.
हार्ट अटॅकची (Heart Attack) लक्षणे जाणवताच, वेळ न घालवता $\text{108}$ किंवा जवळच्या हॉस्पिटलच्या इमर्जन्सी सेवेला त्वरित फोन (Call Emergency) करा.
स्वतः गाडी चालवत हॉस्पिटलला जाऊ नका. लगेच खुर्चीवर बसा किंवा जमिनीवर पडून रहा. शरीराला जास्त हलवू नका कारण हृदयावर दबाव (Pressure) येईल.
घरात $\text{300 mg}$ ॲस्पिरिनची (Aspirin) गोळी असल्यास (आणि ॲलर्जी नसल्यास), एक गोळी चावून खा. हे रक्त पातळ (Blood Thinner) करण्यास मदत करते.
तुम्ही हृदयाचे रुग्ण (Heart Patient) असाल आणि डॉक्टरांनी नायट्रोग्लिसरीन (Nitroglycerin) दिली असेल, तर ती त्वरित घ्या. हे औषध धमन्या उघडण्यास मदत करते.
जर तुम्ही एकटे असाल, तर घराचा दरवाजा उघडा सोडा (Open the Door), जेणेकरून मदत करणारा व्यक्ती किंवा ॲम्ब्युलन्स (Ambulance) आत येऊ शकेल.
शांत राहण्याचा (Stay Calm) प्रयत्न करा आणि हळू हळू दीर्घ श्वास (Deep Breathing) घ्या. लक्षणे जाणवल्यास दुर्लक्ष न करता त्वरित वैद्यकीय मदत (Medical Aid) घ्या.
