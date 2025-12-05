टक्कल पडण्याची चिंता संपली! महागडे हेअर ट्रीटमेंट विसरा...हे पाणी ठरेल रामबाण

Aarti Badade

केस गळतीची समस्या

आजच्या जीवनशैलीत (Lifestyle) ताण (Stress) आणि पोषणाची कमतरता (Lack of Nutrition) यामुळे केस गळणे (Hair Loss) सामान्य झाले आहे.

अंतर्गत पोषण

केस मजबूत (Strengthen Hair) करण्यासाठी वरवरचे उपाय पुरेसे नाहीत; त्यांना अंतर्गत पोषणाची (Internal Nourishment) खरी गरज आहे.

चमत्कारी मसाले

हे खास पेय बनवण्यासाठी जीरे (Cumin), ओवा (Ajwain), मेथी (Fenugreek) आणि बडीशेप (Fennel) वापरा.

अँटिऑक्सिडंट्सचा साठा

या मसाल्यांमध्ये असलेले अँटिऑक्सिडंट्स, प्रोटीन आणि जीवनसत्त्वे (Vitamins) केसांचे आतून पोषण करतात.

डिटॉक्स ड्रिंकची कृती

चारही मसाले (प्रत्येकी १ चमचा) रात्रभर १.५ ग्लास पाण्यात भिजवा.

सेवन करण्याची पद्धत

सकाळी हे पाणी गाळून (Strain) कोमट (Lukewarm) करून घोट-घोट (Sip by Sip) प्या.

केस वाढीसाठी उपयुक्त

हे पेय केस चमकदार (Shiny) आणि मऊ (Soft) बनवते; तसेच नवीन केस वाढण्यास (Hair Growth) प्रोत्साहन देते.

