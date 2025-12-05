टक्कल पडण्याची चिंता संपली! महागडे हेअर ट्रीटमेंट विसरा...हे पाणी ठरेल रामबाण

Aarti Badade
आजच्या जीवनशैलीत (Lifestyle) ताण (Stress) आणि पोषणाची कमतरता (Lack of Nutrition) यामुळे केस गळणे (Hair Loss) सामान्य झाले आहे.
केस मजबूत (Strengthen Hair) करण्यासाठी वरवरचे उपाय पुरेसे नाहीत; त्यांना अंतर्गत पोषणाची (Internal Nourishment) खरी गरज आहे.
हे खास पेय बनवण्यासाठी जीरे (Cumin), ओवा (Ajwain), मेथी (Fenugreek) आणि बडीशेप (Fennel) वापरा.
या मसाल्यांमध्ये असलेले अँटिऑक्सिडंट्स, प्रोटीन आणि जीवनसत्त्वे (Vitamins) केसांचे आतून पोषण करतात.
चारही मसाले (प्रत्येकी १ चमचा) रात्रभर १.५ ग्लास पाण्यात भिजवा.
सकाळी हे पाणी गाळून (Strain) कोमट (Lukewarm) करून घोट-घोट (Sip by Sip) प्या.
हे पेय केस चमकदार (Shiny) आणि मऊ (Soft) बनवते; तसेच नवीन केस वाढण्यास (Hair Growth) प्रोत्साहन देते.
Homemade Night Serum
