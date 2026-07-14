पुण्यात उद्यापासून दिवसाआड पाणीपुरवठा! खडकवासलासह इतर धरणांत किती पाणीसाठा?

Vinod Dengale

पाणीकपात

पुणे शहरात 15 जुलैपासून पुन्हा पाणीकपात होणार असून दिवसाआड पाणीपुरवठा होणार असल्याने पाणीपुरवठा करणाऱ्या धरणांत नेमका किती पाणीसाठा आहे जाणून घ्या.

Pune Water Storage

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खडकवासला

खडकवासला धरण सुमारे 95.51 टक्के म्हणजेच 1.89 टीएमसी भरले आहे.

Khadakwasla Dam Storage

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वरसगाव

वरसगाव धरण 55.42 टक्के म्हणजेच 7.11 टीएमसी भरले आहे.

Varasgao Dam

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पानशेत

पानशेत धरण 10.41 टीएमसी च्या एकूण साठ्यापैकी 6.45 टीएमसी म्हणजेच 60.52 टक्के भरले आहे.

Panshet Dam

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भामा आणि टेमघर

भामा आसखेडमध्ये 75.19 टक्के भरले असून टेमघर धरण केवळ 39 टक्के आहे.

Temghar Dam Storage

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फक्त 62 टक्के पाणी

पुण्याला पाणीपुरवठा करणाऱ्या या 5 धरणांत एकूण 36.58 टीएमसी पाणीसाठ्यापैकी 22.66 टीएमसी म्हणजेच केवळ 62 टक्के भरले आहे.

Pune Dam Water Storage

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पवना

तर पिंपरी चिंचवडला पाणीपुरवठा करणाऱ्या पवना धरण 75.70 टक्के भरले असून 6.44 TMC साठा आहे.

Pawana Dam Storage

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