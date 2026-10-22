आळूचं फदफदं बनवताना 'ही' पद्धत वापरा; एकदा खाल तर बोटं चाटत राहाल!

Apurva Kulkarni
पारंपारिक चवीनं आंबट गोड आळूचं फदफदं 'अशा' पद्धतीनं एकदा नक्की ट्राय करा.
SWEET AND SOUR COLOCASIA LEAVES CURRY RECIPE
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आळूची पानं, त्यांचे देठ (बारीक चिरलेले) हरभरा डाळ, शेंगदाणे, चिंच, गूळ, तेल, जिरे,मोहरी, हिंग, हळद, तिखट, मसाले आणि चवीनुसार मीठ
AUTHENTIC MAHARASHTRIAN ALUCHE FADFADE WITH JAGGERY AND TAMARIND
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सुरुवातीला डाळ आणि शेंगदाणे २ तासासाठी भिजत ठेवा. त्यानंतर ते कुकरमध्ये वाफवून घ्या.
EASY ALUCHE FADFADE RECIPE WITH PEANUTS AND CHANA DAL
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त्यानंतर आळूची पानं स्वच्छ धुवून बारीक चिरून घ्या. देठांवरची चाल काढून ती सुद्धा बारीक चिरून घ्या.
STEP BY STEP ALUCHE FADFADE COOKING INSTRUCTIONS
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त्यानंतर एका मोठ्या कढईत अळूची पानं, देठ, डाळ, शेंगदाने आणि थोडे पाणी टाका.
RADITIONAL MAHARASHTRIAN COLOCASIA LEAVES AND STEMS RECIPE
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त्यानंतर त्यानंतर त्याच चिंचेचा कोळ, मीठ घालून बाजी मऊसर होईपर्यंत शिजू द्या.
HOW TO COOK COLOCASIA LEAVES WITH TAMARIND AND JAGGERY
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एका भांड्यात तेल गरम करून त्यात मोहरी, हिंग, हळद, तिखट, आलं-लसून पेस्ट आणि धने पावडर घालून फोडणी द्या.
HOMEMADE MAHARASHTRIAN ALU CHI BHAJI RECIPE
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ही फोडणी शिजलेल्या आळूच्या भाजीवर ओता आणि गूळ घालून एक वाफ काढून घ्या.
BEST TRADITIONAL MAHARASHTRIAN RECIPES FOR LUNCH
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तयार आहे गरमागर आणि चविष्ठ असं आंबट-गोट आळूचं फदफदं
ALUCHE FADFADE
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Bath After Eating
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