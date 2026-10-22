जेवणानंतर लगेच अंघोळ का करू नये? जाणून घ्या खरं कारण

Yashwant Kshirsagar
जेवणानंतर लगेच अंघोळ केल्याने शरीराला कोणताही विशेष फायदा होत नाही.
Bath After Eating
esakal
जेवणानंतर शरीर पचनक्रियेमध्ये पूर्णपणे गुंतलेले असते.
Bath After Eating
esakal
अंघोळ करताना, शरीराचे तापमान नियंत्रित करण्यासाठी रक्ताभिसरणाची दिशा बदलते.
Bath After Eating
esakal
खूप गरम पाण्याने अंघोळ केल्यास काहींना जडपणा किंवा अस्वस्थता जाणवू शकते.
Bath After Eating
esakal
त्यामुळे, जेवणानंतर लगेच अंघोळ करण्याऐवजी थोडा वेळ थांबणे अधिक चांगले असते.
Bath After Eating
esakal
जेवणानंतर काही काळ शांत बसणे ही निरोगी पचन प्रक्रियेचा एक भाग मानली जाते.
Bath After Eating
esakal
जेवणानंतर हलके चालणे हा देखील सक्रिय राहण्याचा एक सोपा मार्ग आहे.
Bath After Eating
esakal
खूप गरम पाण्याने दीर्घकाळ अंघोळ करणे टाळणेच हिताचे असते.
Bath After Eating
esakal
त्यामुळे, जेवण आणि अंघोळ यांच्यामध्ये सुमारे ३० मिनिटे ते एक तासाचे अंतर ठेवणे योग्य ठरते.
Bath After Eating
esakal
Ghee Jaggery Benefits
esakal