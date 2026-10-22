जेवणानंतर लगेच अंघोळ का करू नये? जाणून घ्या खरं कारण

Yashwant Kshirsagar

विशेष फायदा नाही

जेवणानंतर लगेच अंघोळ केल्याने शरीराला कोणताही विशेष फायदा होत नाही.

Bath After Eating

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esakal

पचनक्रिया

जेवणानंतर शरीर पचनक्रियेमध्ये पूर्णपणे गुंतलेले असते.

Bath After Eating

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esakal

रक्ताभिसरणाची दिशा

अंघोळ करताना, शरीराचे तापमान नियंत्रित करण्यासाठी रक्ताभिसरणाची दिशा बदलते.

Bath After Eating

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esakal

गरम पाणी

खूप गरम पाण्याने अंघोळ केल्यास काहींना जडपणा किंवा अस्वस्थता जाणवू शकते.

Bath After Eating

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esakal

थोडा वेळ थांबा

त्यामुळे, जेवणानंतर लगेच अंघोळ करण्याऐवजी थोडा वेळ थांबणे अधिक चांगले असते.

Bath After Eating

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esakal

पचन क्रिया

जेवणानंतर काही काळ शांत बसणे ही निरोगी पचन प्रक्रियेचा एक भाग मानली जाते.

Bath After Eating

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esakal

शतपावली करणे

जेवणानंतर हलके चालणे हा देखील सक्रिय राहण्याचा एक सोपा मार्ग आहे.

Bath After Eating

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esakal

हित

खूप गरम पाण्याने दीर्घकाळ अंघोळ करणे टाळणेच हिताचे असते.

Bath After Eating

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esakal

किती वेळानंतर?

त्यामुळे, जेवण आणि अंघोळ यांच्यामध्ये सुमारे ३० मिनिटे ते एक तासाचे अंतर ठेवणे योग्य ठरते.

Bath After Eating

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esakal

जेवणानंतर एक चमचा तूप-गूळ खाल्ल्याने शरीराला कोणते फायदे होतात?

Ghee Jaggery Benefits

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esakal

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