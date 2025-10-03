नारळाच्या मलईचे 'हे' 7 फायदे तुम्हाला माहीत आहेत का?

Aarti Badade
नारळाची मलई (coconut cream) फक्त चविष्टच नाही, तर आरोग्यासाठीही खूप फायदेशीर आहे. याचे ७ फायदे जाणून घेऊया.
नारळाची मलई त्वचा आणि केसांना खोलवर पोषण देते, त्यांना मॉइश्चराइज्ड आणि चमकदार ठेवते.
यामध्ये भरपूर फायबर असल्यामुळे बद्धकोष्ठता आणि पचनाच्या इतर समस्यांवर उपचार करण्यास मदत करते.
नारळाच्या मलईतील निरोगी चरबी शरीराला त्वरित ऊर्जा देते.
नारळाची मलई नियमित खाल्ल्याने मेंदूचे कार्य आणि शरीराची रोगप्रतिकारशक्ती सुधारण्यास मदत होते.
यामध्ये कमी कार्बोहायड्रेट्स आणि जास्त चरबी असल्यामुळे, केटो डाएट (keto diet) करणाऱ्यांसाठी हा एक उत्तम पर्याय आहे.
नारळाच्या मलईतील अँटीऑक्सिडंट्समुळे त्वचेची लवचिकता वाढते आणि ती तरुण दिसते.
नारळाची मलई पदार्थांमध्ये गोडवा आणते, ज्यामुळे साखर न घालताही पदार्थांची चव वाढवता येते.
