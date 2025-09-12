गरोदरपणात शतावरी खाल्ल्याने आई आणि बाळाला मिळतात हे भन्नाट फायदे!

Aarti Badade

शतावरी

गरोदरपणात शतावरी खाण्याचे फायदे आणि काळजी घेण्यासारखे मुद्दे जाणून घ्या!

Benefits of Eating Asparagus During Pregnancy

|

Sakal

फोलेटचा चांगला स्रोत

शतावरीमध्ये फोलेट भरपूर प्रमाणात असते, जे बाळाच्या मेंदू व पाठीच्या कण्याच्या विकासासाठी आवश्यक आहे.

Benefits of Eating Asparagus During Pregnancy

|

Sakal

पोषक तत्वांनी परिपूर्ण

अँटिऑक्सिडंट्स, फायबर, जीवनसत्त्वे आणि खनिजे यामुळे आई आणि बाळाचे आरोग्य सुधारते.

Benefits of Eating Asparagus During Pregnancy

|

Sakal

रक्तदाब नियंत्रण

शतावरीतील पोषक घटक रक्तदाब नियंत्रित करण्यास मदत करतात.

Benefits of Eating Asparagus During Pregnancy

|

Sakal

पचन सुधारते

फायबरमुळे पचन सुधारते आणि बद्धकोष्ठतेपासून आराम मिळतो.

Benefits of Eating Asparagus During Pregnancy

|

Sakal

पहिल्या तिमाहीत टाळा

पहिल्या तिमाहीत सुरक्षित डोसबाबत पुरावे उपलब्ध नसल्याने शतावरी खाणे टाळणे महत्त्वाचे.

Benefits of Eating Asparagus During Pregnancy

|

Sakal

डॉक्टरांचा सल्ला आवश्यक

गरोदरपणात शतावरी खाण्यापूर्वी नक्कीच डॉक्टरांचा सल्ला घ्या – NIH ची शिफारस.

Benefits of Eating Asparagus During Pregnancy

|

Sakal

पोषणतज्ञांचा इशारा हे 5 पदार्थ आरोग्यासाठी घातक!

Indian Foods to Avoid for Better Health

|

Sakal

येथे क्लिक करा