पोषणतज्ञांचा इशारा हे 5 पदार्थ आरोग्यासाठी घातक!

Aarti Badade

आरोग्य

कोणते भारतीय पदार्थ हळूहळू तुमचे आरोग्य खराब करत आहेत! हे जाणून घेऊया.

पापड आरोग्याचा शत्रू

भरपूर सोडियम आणि चरबी,भाजल्यावरही पोषण शून्य, नियमित सेवन आरोग्यास घातक

समोसा – तळलेला धोका

मैदा + बटाटा + डीप फ्राय,पचायला कठीण,चरबी वाढवणारा स्नॅक

भुजिया – चविष्ट पण हानिकारक

जास्त तेल आणि मीठ हृदय व पोटाच्या समस्या वाढवतो

जलेबी

रिफाइंड पीठ, तूप आणि साखरेचा पाक आम्लता आणि वजन वाढवणारे कॅलरीज असतात.

सुपारी – सर्वात धोकादायक

व्यसन लावणारी,शरीरातील लोहाची पातळी कमी करते, गंभीर आरोग्य धोके

निरोगी

जर निरोगी राहायचे असेल तर हे ५ पदार्थ आहारातून दूर ठेवा! चविष्ट असले तरी ते तुमच्या शरीराला मोठा धोका पोहोचवतात.

आरोग्यासाठी सात्विक आहार कसा असतो?

