पोषणतज्ञांचा इशारा हे 5 पदार्थ आरोग्यासाठी घातक!

Aarti Badade
कोणते भारतीय पदार्थ हळूहळू तुमचे आरोग्य खराब करत आहेत! हे जाणून घेऊया.
Indian Foods to Avoid for Better Health
Sakal
भरपूर सोडियम आणि चरबी,भाजल्यावरही पोषण शून्य, नियमित सेवन आरोग्यास घातक
Indian Foods to Avoid for Better Health
Sakal
मैदा + बटाटा + डीप फ्राय,पचायला कठीण,चरबी वाढवणारा स्नॅक
Indian Foods to Avoid for Better Health
Sakal
जास्त तेल आणि मीठ हृदय व पोटाच्या समस्या वाढवतो
Indian Foods to Avoid for Better Health
Sakal
रिफाइंड पीठ, तूप आणि साखरेचा पाक आम्लता आणि वजन वाढवणारे कॅलरीज असतात.
Indian Foods to Avoid for Better Health
Sakal
व्यसन लावणारी,शरीरातील लोहाची पातळी कमी करते, गंभीर आरोग्य धोके
Indian Foods to Avoid for Better Health
Sakal
जर निरोगी राहायचे असेल तर हे ५ पदार्थ आहारातून दूर ठेवा! चविष्ट असले तरी ते तुमच्या शरीराला मोठा धोका पोहोचवतात.
Indian Foods to Avoid for Better Health
Sakal
Sattvic Diet for Good Health
Sakal