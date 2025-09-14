मासिक पाळीत किवी खाल्ल्याने मिळतात 'हे' फायदे!

Aarti Badade
किवीमध्ये फायबर, व्हिटॅमिन सी आणि एन्झाईम असतात जे पचन सुधारतात आणि रोगप्रतिकारशक्ती वाढवतात.
किवीतील फायबर बद्धकोष्ठता कमी करते आणि पचन सुधारते. मासिक पाळीदरम्यान होणाऱ्या पचनाच्या त्रासावर आराम मिळतो.
व्हिटॅमिन सी शरीराला ऊर्जा देते आणि मासिक पाळीदरम्यान रोगप्रतिकारशक्ती मजबूत ठेवते.
किवी खाल्ल्याने रक्ताभिसरण चांगले होते आणि मासिक पाळीच्या समस्या कमी होतात.
किवीतील एन्झाईम जळजळ कमी करतात आणि पाळीच्या वेदनांपासून आराम मिळतो.
थकवा कमी करून शरीराला आवश्यक ऊर्जा मिळवून देते.
व्हिटॅमिन के रक्ताच्या गुठळ्या होण्यास प्रतिबंध करतो. ॲन्टिऑक्सिडंट्स पेशींचे नुकसान कमी करतात
