मासिक पाळीत किवी खाल्ल्याने मिळतात 'हे' फायदे!

Aarti Badade

मासिक पाळीत किवी खाण्याचे फायदे

किवीमध्ये फायबर, व्हिटॅमिन सी आणि एन्झाईम असतात जे पचन सुधारतात आणि रोगप्रतिकारशक्ती वाढवतात.

Kiwi benefits during periods

|

Sakal

पचन सुधारते

किवीतील फायबर बद्धकोष्ठता कमी करते आणि पचन सुधारते. मासिक पाळीदरम्यान होणाऱ्या पचनाच्या त्रासावर आराम मिळतो.

Kiwi benefits during periods

|

Sakal

रोगप्रतिकारशक्ती वाढवते

व्हिटॅमिन सी शरीराला ऊर्जा देते आणि मासिक पाळीदरम्यान रोगप्रतिकारशक्ती मजबूत ठेवते.

Kiwi benefits during periods

|

Sakal

रक्ताभिसरण सुधारते

किवी खाल्ल्याने रक्ताभिसरण चांगले होते आणि मासिक पाळीच्या समस्या कमी होतात.

Kiwi benefits during periods

|

Sakal

वेदना कमी करते

किवीतील एन्झाईम जळजळ कमी करतात आणि पाळीच्या वेदनांपासून आराम मिळतो.

Kiwi benefits during periods

|

Sakal

ऊर्जा वाढवते

थकवा कमी करून शरीराला आवश्यक ऊर्जा मिळवून देते.

Kiwi benefits during periods

|

Sakal

फायदे

व्हिटॅमिन के रक्ताच्या गुठळ्या होण्यास प्रतिबंध करतो. ॲन्टिऑक्सिडंट्स पेशींचे नुकसान कमी करतात

Kiwi benefits during periods

|

Sakal

अक्रोड आरोग्यदायी असलं तरी या लोकांनी टाळावं सेवन!

Side Effects of Walnuts

|

Sakal

येथे क्लिक करा