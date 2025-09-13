अक्रोड आरोग्यदायी असलं तरी या लोकांनी टाळावं सेवन!

Aarti Badade

अक्रोड – पोषणाने भरलेले सुपरफूड

अक्रोड हृदयासाठी चांगले, मानसिक आरोग्य सुधारतात आणि आजारांपासून बचाव करतात. पण हे सर्वांसाठी योग्य नाहीत!

सर्वांसाठी योग्य नाही!

काही लोकांनी अक्रोड खाल्ल्याने फायद्याऐवजी नुकसान होऊ शकते. चला जाणून घेऊया कोणत्या लोकांनी अक्रोड टाळावे.

किडनी स्टोनचे रुग्ण

अक्रोडमध्ये ऑक्सलेट जास्त असल्याने किडनी स्टोन वाढण्याची शक्यता असते. अशा रुग्णांनी अक्रोड टाळावे.

रक्त पातळ करणारी औषधे घेणारे लोक

अक्रोड नैसर्गिकरित्या रक्त पातळ करतात. औषधांसोबत खाल्ल्यास रक्तस्त्राव होण्याचा धोका वाढतो.

पचनाच्या समस्या असलेले लोक

IBS किंवा IBD असणाऱ्यांना अक्रोड खाल्ल्यानंतर गॅस, पोटदुखी किंवा फुगण्याचा त्रास होऊ शकतो.

जास्त यूरिक अ‍ॅसिड रुग्ण

अक्रोडमध्ये प्युरिन असतात, जे यूरिक अ‍ॅसिड वाढवतात. त्यामुळे गाउट असणाऱ्यांसाठी ते हानिकारक ठरू शकतात.

वजन कमी करणारे लोक

अक्रोड पौष्टिक असले तरी कॅलरीज जास्त असतात. जास्त खाल्ल्यास वजन कमी होण्याऐवजी वाढू शकते.

योग्य प्रमाणात सेवन करा

अक्रोड फायदेशीर आहेत पण सर्वांसाठी नाहीत. आपल्या आरोग्यानुसार मर्यादित प्रमाणात सेवन करणेच शहाणपणाचे!

