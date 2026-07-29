लिंबू पिळून साल फेकू नका, 'हे' आहेत कमाल फायदे !

सकाळ डिजिटल टीम
आपण नेहमी लिंबाचा रस काढल्यावर त्याची साल कचऱ्यात फेकून देतो, पण त्यामध्ये व्हिटॅमिन सी, फायबर, कॅल्शियम, पोटॅशियम आणि अँटीऑक्सिडंट्स मुबलक प्रमाणात असतात.
Lemon Peel – Not Trash, But a Treasure Trove of Nutrients!
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लिंबाच्या सालींमध्ये व्हिटॅमिन-सी आणि फ्लेवोनॉइड्स जास्त प्रमाणात असतात. याचे नियमित सेवन केल्याने सर्दी, खोकला आणि हवामान बदलामुळे होणाऱ्या आजारांपासून बचाव होतो.
Great for Boosting Immunity
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लिंबाच्या सालीचे पाणी प्यायल्याने पोट स्वच्छ राहते. यातील फायबर आणि नैसर्गिक एंझाईम्समुळे बद्धकोष्ठता, गॅस, ॲसिडिटी आणि अपचनाची समस्या मुळापासून दूर होते.
Remedy for Stomach Troubles
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हे पाणी शरीराचा मेटाबॉलिझम गतिमान करते आणि फॅट बर्निंग प्रक्रियेला गती देते. यामुळे वारंवार लागणारी भूक नियंत्रणात राहते आणि वजन घटवणे सोपे होते.
Burn Fat Fast
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लिंबाच्या सालीचे पाणी शरीरातील विषारी घटक बाहेर काढते. डिटॉक्सिफेकेशनमुळे मुंग्या, डाग आणि पिगमेंटेशन कमी होऊन त्वचेवर छान ग्लो येतो.
The Secret to Beautiful and Glowing Skin
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यात असलेले पोटॅशियम आणि अँटीऑक्सिडंट्स रक्तदाब संतुलित ठेवतात. हे शरीरातील कोलेस्टेरॉल कमी करून हृदयाचे आजारांपासून संरक्षण करते.
Control Cholesterol and BP
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हे पाणी लिव्हर आणि किडनीत साचलेली घाण बाहेर काढते. यातील अँटीबॅक्टेरियल गुणधर्मांमुळे तोंडातील बॅक्टेरिया नष्ट होऊन दुर्गंधी आणि ओरल इन्फेक्शन दूर होते.
Body Detox and Eliminating Bad Breath
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लिंबाच्या ताज्या साली स्वच्छ धुवून घ्या. २ कप पाण्यात या साली १० ते १५ मिनिटे उकळून घ्या. पाणी थंड झाल्यावर गाळून घ्या.हवे असल्यास चवीसाठी थोडे मध मिसळा आणि प्या.
How to Make Lemon Peel Water?
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Why Shouldn't You Store Potatoes and Onions Together?
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