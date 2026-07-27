कांदे आणि बटाटे एकत्र का ठेवू नयेत ?

सकाळ डिजिटल टीम
बास्केटमध्ये बटाटे आणि कांदे एकत्र दिसायला छान वाटतात, पण ते सोबत ठेवल्याने ते लवकर खराब होऊ शकतात कारण त्यांच्या वैज्ञानिक गरजा पूर्णपणे वेगळ्या आहेत.
A Beautiful Pairing, But a Wrong Choice!
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कांदे त्यांच्या नैसर्गिक प्रक्रियेत 'इथिलीन वायू' सोडतात. या वायूमुळे बटाट्यांना लवकर कोंब फुटतात आणि ते खराब होतात.
The Danger of Ethylene Gas
बटाट्यांना थोड्या जास्त आर्द्रतेची गरज असते, तर कांद्यांना कोरडे वातावरण लागते. हे दोन्ही एकत्र ठेवल्यास दोघांपैकी एकालाही योग्य वातावरण मिळत नाही.
The Moisture Paradox
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बटाटे त्यांच्या आजूबाजूच्या अन्नाचा वास खूप लवकर शोषून घेतात. कांद्यांसोबत ठेवल्यामुळे बटाट्यांना कांद्याचा उग्र वास लागतो, ज्यामुळे त्यांची चव आणि गुणवत्ता बिघडते.
Odour Exchange
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बटाटे ७ ते १० अंश सेल्सिअस तापमान असलेल्या थंड, अंधाऱ्या आणि हवेशीर जागी ठेवा. त्यांना कधीही फ्रिजमध्ये ठेवू नका, कारण यामुळे स्टार्चचे साखरेत रूपांतर होऊन चव बिघडते.
Proper Method for Storing Potatoes
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कांदे साठवण्यासाठी थंड, अंधाऱ्या आणि कोरड्या जागेची निवड करा. हवा खेळती राहण्यासाठी जाळीच्या पिशव्या किंवा वायर बास्केट वापरा आणि ओलावा अडकवणाऱ्या प्लॅस्टिकच्या पिशव्या टाळा.
Proper Method for Storing Onions
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नियमितपणे बटाटे आणि कांद्यांची तपासणी करा. खराब किंवा सडलेला जिन्नस इतर चांगल्या अन्नालाही लवकर खराब करू शकतो, म्हणूनच त्यांना नेहमी एकमेकांपासून दूर ठेवा.
Regular checking and Separation
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कोरफड पिवळी का पडते?
Why Aloe Vera Leaves Turn Yellow?
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