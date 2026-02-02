'ब्रेन बेरीज’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या 'ब्लूबेरीज'चे आरोग्यासाठी आहेत जबरदस्त फायदे

Anushka Tapshalkar

अँटीऑक्सिडंट्सने समृद्ध

ब्लूबेरीजमध्ये अँटीऑक्सिडंट्स भरपूर प्रमाणात असतात, जे पेशींना होणारे नुकसान कमी करून सूज कमी करतात आणि वृद्धत्वाची प्रक्रिया मंदावतात.

हृदयासाठी फायदेशीर

रक्तदाब कमी ठेवण्यास, कोलेस्ट्रॉल नियंत्रित करण्यास आणि रक्ताभिसरण सुधारण्यास ब्लूबेरीज मदत करतात.

मेंदूची कार्यक्षमता वाढवतात

स्मरणशक्ती आणि एकाग्रता सुधारण्यास मदत करतात. त्यामुळेच त्यांना ‘ब्रेन बेरीज’ असेही म्हटले जाते.

पचनसंस्था निरोगी ठेवतात

उच्च फायबरमुळे बद्धकोष्ठता कमी होते आणि आतड्यांमधील चांगल्या जिवाणूंची वाढ होते.

रोगप्रतिकारक शक्ती वाढवतात

व्हिटॅमिन C, K आणि अँटीऑक्सिडंट्समुळे शरीराची रोगांशी लढण्याची ताकद वाढते.

हाडांसाठी उपयुक्त

व्हिटॅमिन K आणि मॅंगनीजसारखी खनिजे हाडांची मजबुती आणि आरोग्य राखण्यास मदत करतात.

वजन नियंत्रणात मदत

फायबरमुळे पोट लवकर भरल्यासारखे वाटते, त्यामुळे हा कमी कॅलरीचा आणि समाधानकारक स्नॅक ठरतो.

रक्तातील साखर नियंत्रणात ठेवतात

ब्लड शुगर नियंत्रित ठेवण्यास मदत करतात; काही अभ्यासांमध्ये मधुमेहावर सकारात्मक परिणाम दिसून आले आहेत.

महत्त्वाची सूचना

काही सुक्या ब्लूबेरीजमध्ये संरक्षक म्हणून सल्फर डायऑक्साइड असू शकतो, जो अस्थमाग्रस्तांना त्रास देऊ शकतो. त्यामुळे लेबल नक्की तपासा.

