पोटाच्या आरोग्यासाठी खजूर खाण्याची सर्वोत्तम वेळ कोणती?

खजूर का खावे?

खजूर (Dates) हे नैसर्गिक ऊर्जा देणारे फळ आहे. यात कार्बोहायड्रेट्स, फायबर आणि महत्त्वाचे सूक्ष्मपोषक घटक असतात, जे शरीराला ताकद आणि पचनाला आधार देतात.

खजूरचे पोषणमूल्य

साधारण 100 ग्रॅम (४ मेजूल खजूर) इतकेच प्रमाण योग्य मानले जाते. जास्त खाल्ल्यास कॅलरी जास्त वाढू शकतात, त्यामुळे मर्यादा पाळणे महत्त्वाचे.

ऊर्जेसाठी खजूर कधी खावेत?

वर्कआउट किंवा व्यायामाच्या आधी खजूर खाल्ल्यास त्वरित ऊर्जा मिळते. नैसर्गिक साखर आणि पोटॅशियम स्नायूंना ताकद देतात व थकवा कमी करतात.

पचनासाठी खजूर कधी खावेत?

दिवसातून जेवणांच्या मध्ये २–३ खजूर खाल्ल्यास फायबरमुळे पचन सुधारते, बद्धकोष्ठता कमी होते आणि आतड्यांतील चांगल्या जिवाणूंना मदत होते.

खजूर आणि रक्तातील साखर

खजूर नैसर्गिक साखर असले तरी जास्त प्रमाणात खाल्ल्यास साखर वाढू शकते. त्यामुळे खजूर प्रथिनांसोबत खा – उदा. दही, पीनट बटर किंवा बदाम बटरसोबत.

मेंदू आणि रोगप्रतिकारशक्तीसाठी फायदे

खजूरमध्ये अँटीऑक्सिडंट्स असतात, जे मेंदूचे आरोग्य सुधारतात आणि स्मरणशक्ती कमजोर होण्याचा धोका कमी करण्यास मदत करतात.

हृदयासाठी खजूर फायदेशीर

खजूरमधील पॉलीफेनॉल्स चांगले कोलेस्ट्रॉल (HDL) वाढवतात, ज्यामुळे हृदयाचे आरोग्य सुधारते आणि हृदयरोगाचा धोका कमी होतो.

