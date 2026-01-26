रोज खजूर खाल्ल्याने मिळतात 'हे' 8 जबरदस्त आरोग्य फायदे!

Aarti Badade
खजूरमध्ये नैसर्गिक साखर (ग्लुकोज आणि फ्रुक्टोज) भरपूर असते. दररोज सकाळी दोन खजूर खाल्ल्याने शरीराला तत्काळ ऊर्जा मिळते आणि दिवसभराचा थकवा दूर होतो.
खजूरमध्ये फायबरचे प्रमाण मुबलक असते. यामुळे बद्धकोष्ठतेचा (Constipation) त्रास कमी होतो आणि पचनसंस्था सुरळीत कार्य करते.
खजूर हे लोहाचा (Iron) उत्तम स्रोत आहेत. ज्यांना अॅनिमिया किंवा सतत अशक्तपणा जाणवतो, त्यांच्यासाठी खजूर रक्तातील हिमोग्लोबिन वाढवण्यास मदत करतात.
खजूरमधील पोटॅशियम रक्तदाब (Blood Pressure) नियंत्रित ठेवण्यास मदत करते. यामुळे हृदयविकाराचा धोका कमी होतो आणि हृदयाचे आरोग्य सुधारते.
खजूरमधील अँटीऑक्सिडंट्स मेंदूच्या पेशींचे संरक्षण करतात. यामुळे स्मरणशक्ती आणि एकाग्रता वाढण्यास मदत होते, तसेच अल्झायमरसारख्या आजारांचा धोका कमी होतो.
खजूरमध्ये कॅल्शियम, मॅग्नेशियम आणि फॉस्फरस हे घटक असतात. हे हाडे मजबूत ठेवण्यास आणि वाढत्या वयात होणारी सांधेदुखी कमी करण्यास मदत करतात.
खजूरमधील जीवनसत्त्वे शरीराची रोगप्रतिकारक शक्ती (Immunity) मजबूत करतात, ज्यामुळे वारंवार होणाऱ्या संसर्गापासून आणि आजारांपासून तुमचे संरक्षण होते.
सकाळी रिकाम्या पोटी किंवा व्यायामापूर्वी दोन खजूर खाणे सर्वात फायदेशीर ठरते. नैसर्गिक गोडवा असल्याने हे साखरेला एक उत्तम पर्याय आहेत.
