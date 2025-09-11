'ही' भाजी खाण्याचे एक नाहीतर आहेत अनेक फायदे

Aarti Badade

लोहयुक्त माठाची भाजी

माठ ही पोषणमूल्यांनी समृद्ध रानभाजी आहे.

लाल आणि हिरवा माठ

दोन्ही प्रजातींची भाजी केली जाते – लालभाजी आणि हिरवा माठ.

साधी पण चविष्ट भाजी

माठ, कांदा, मिरची आणि मसाल्यांची साधी भाजी भाकरीसोबत अप्रतिम लागते.

पचनसंस्थेसाठी फायदेशीर

माठातील फायबर पचनक्रिया सुधारते आणि शरीर हलके ठेवते.

लोहाचा उत्तम स्रोत

माठातील लोह रक्ताची कमतरता भरून काढण्यास मदत करतो.

डोळ्यांसाठी लाभदायक

व्हिटॅमिन A आणि C डोळ्यांचे आरोग्य चांगले ठेवतात.

शरीराला थंडावा

उन्हाळ्यात माठाची भाजी खाल्ल्याने शरीरातील पाण्याची पातळी टिकून राहते.

आरोग्य व चव दोन्ही मिळवा!

गरमागरम माठाची भाजी आणि भाकरी – परिपूर्ण जेवणाचा आनंद!

