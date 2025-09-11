'ही' भाजी खाण्याचे एक नाहीतर आहेत अनेक फायदे

Aarti Badade
माठ ही पोषणमूल्यांनी समृद्ध रानभाजी आहे.
दोन्ही प्रजातींची भाजी केली जाते – लालभाजी आणि हिरवा माठ.
माठ, कांदा, मिरची आणि मसाल्यांची साधी भाजी भाकरीसोबत अप्रतिम लागते.
माठातील फायबर पचनक्रिया सुधारते आणि शरीर हलके ठेवते.
माठातील लोह रक्ताची कमतरता भरून काढण्यास मदत करतो.
व्हिटॅमिन A आणि C डोळ्यांचे आरोग्य चांगले ठेवतात.
उन्हाळ्यात माठाची भाजी खाल्ल्याने शरीरातील पाण्याची पातळी टिकून राहते.
गरमागरम माठाची भाजी आणि भाकरी – परिपूर्ण जेवणाचा आनंद!
