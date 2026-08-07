रोज सकाळी त्रिफळा घेताय? मग शरीरात होतात 'हे' बदल!

Aarti Badade
त्रिफळाचे नियमित सेवन केल्याने पचनसंस्था निरोगी राहते. तसेच बद्धकोष्ठतेची समस्या कमी होऊन शौचास सहजता येते.
triphala
Sakal
त्रिफळा गॅस, अपचन आणि पोट फुगण्यासारख्या समस्या कमी करण्यास मदत करते. त्यामुळे पोट हलके आणि आरामदायी वाटते.
triphala
Sakal
त्रिफळा आतड्यांची नैसर्गिक स्वच्छता राखण्यास मदत करतो. त्यामुळे शरीरातील अनावश्यक घाण बाहेर पडण्यास सहाय्य होते.
triphala
Sakal
आवळ्यासह त्रिफळातील अँटिऑक्सिडंट्स आणि व्हिटॅमिन C शरीराची रोगप्रतिकारक क्षमता मजबूत करण्यास मदत करतात.
triphala
Sakal
आयुर्वेदानुसार त्रिफळा वात, पित्त आणि कफ या तिन्ही दोषांचे संतुलन राखण्यास उपयुक्त मानली जाते.
triphala
Sakal
त्रिफळामुळे रक्तशुद्धी होण्यास मदत मिळते. त्यामुळे पिंपल्स कमी होऊन त्वचेवर नैसर्गिक तेज आणि ताजेपणा दिसू शकतो.
triphala
Sakal
त्रिफळाचे अतिसेवन किंवा सलग अनेक महिने सेवन केल्यास शरीरात कोरडेपणा, जुलाब, पोटदुखी किंवा मळमळ यांसारख्या समस्या उद्भवू शकतात.
triphala
Sakal
sleep
Sakal