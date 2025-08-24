आले सुंठ खाण्याचे एक नाहीतर आहेत अनेक फायदे!

Aarti Badade

आले–सुंठचे महत्त्व

आल्याला आयुर्वेदात "महौषध" म्हटले जाते. शरीर शुद्ध करणारे आणि आमदोष घालवणारे गुण यात आहेत.

Health Benefits of Ginger and Dry Ginger | Sakal

कफ व पचनासाठी उपयुक्त

आले कफ कमी करते, पचन सुधारते व लाळग्रंथीमधून पाचक रस निर्माण होण्यास मदत करते.

Health Benefits of Ginger and Dry Ginger | Sakal

रोगप्रतिकारशक्ती वाढवते

आले शरीराची रोगप्रतिकारशक्ती मजबूत करते, अग्नीला मदत करते आणि श्वसनसंस्थेला लाभ देते.

Health Benefits of Ginger and Dry Ginger | Sakal

आधुनिक शास्त्रानुसार फायदे

आले अँटिऑक्सिडंट व अँटिइन्फ्लमेटरी आहे. जीर्ण व्याधींमध्येही याचा चांगला उपयोग होतो.

Health Benefits of Ginger and Dry Ginger | Sakal

सर्दी-खोकल्यावर उपाय

अँटिमायक्रोबियल गुणधर्मांमुळे आले सर्दी, खोकला, घशातील खवखव व श्वसनाच्या त्रासात उपयोगी पडते.

Health Benefits of Ginger and Dry Ginger | Sakal

चहा व पेयांमध्ये आले

चहामध्ये आले घालणे किंवा आले-लिंबू-गरम पाण्याचे पेय घेणे आरोग्यासाठी लाभदायक ठरते.

Health Benefits of Ginger and Dry Ginger | Sakal

स्वयंपाकात वापर

फोडणीत आले किसून घालणे, भाज्यांच्या ग्रेव्हीत भाजलेले आले वापरणे – अन्नाला चव व आरोग्य देते.

Health Benefits of Ginger and Dry Ginger | Sakal

सुंठ-गूळ-तुपाचे गोळे

वाताच्या त्रासासाठी सुंठ-गूळ-तुपाचे गोळे उपयुक्त ठरतात.

Health Benefits of Ginger and Dry Ginger | Sakal

पचनासाठी खास पेय

आले-लिंबाच्या रसात मध वा काळे मीठ मिसळून घेतल्यास भूक वाढते, गॅसेस कमी होतात, मळमळ थांबते.

Health Benefits of Ginger and Dry Ginger | Sakal

मुलांसाठी आले सिरप

आले, साखर व पाणी उकळून सिरप तयार करून त्यात लिंबू, सोडा, बर्फ घालून गार पेय बनवता येते.

Health Benefits of Ginger and Dry Ginger | Sakal

केस वाढवायचेत? तर मग एरंडेल तेलात मिसळा हा रस

Castor Oil & Ginger Juice | Sakal
येथे क्लिक करा