केस वाढवायचेत? तर मग एरंडेल तेलात मिसळा हा रस

एरंडेल तेल

एरंडेल तेलामुळे केसांना पोषण मिळते, त्यांची वाढ सुधारते आणि आरोग्य देखील निरोगी राहते.

तेल

एरंडेल तेल ३० ते ४० मिनिटांसाठी मसाज करा किंवा रात्रभर लावून ठेवा, यामुळे कोंडा, खाज आणि इतर समस्या दूर होतात.

रक्ताभिसरण

एरंडेल तेलात असलेले रिकिनोलेइक अ‍ॅसिड रक्ताभिसरण सुधारते आणि केस गळती कमी करण्यास मदत करते.

आल्याचा रस

एरंडेल तेल आणि आल्याचा रस मिसळून टाळू आणि केसांवर २० ते ३० मिनिटांसाठी लावा. हा उपाय आठवड्यातून दोन ते तीन वेळा करा.

कोंड्याची समस्या

एरंडेल तेल, कोरफड जेल आणि टी ट्री ऑइलचे मिश्रण केसांवर ३० ते ४० मिनिटांसाठी लावा, यामुळे कोंडा आणि खाज कमी होईल.

कोरफड जेल

कोरफड जेलमध्ये केसांसाठी पोषक असलेले घटक असतात. यामुळे केसांना ओलावा मिळतो आणि कोंडा कमी होतो.

वाढीसाठी

एरंडेल तेल, बदामाचे तेल आणि मेहंदीच्या तेलाचे मिश्रण ३० ते ४० मिनिटांसाठी केसांवर लावा. यामुळे केसांची चांगली वाढ होईल.

