रोगप्रतिकारशक्तीसह आल्याचे एक नाहीतर आहेत अनेक फायदे

पचन सुधारण्यापासून ते रोगप्रतिकारशक्ती वाढवण्यापर्यंत, आल्याचे असंख्य फायदे.
आले अन्न पटकन पचवण्यास मदत करते.
पोटफुगी व जडपणा कमी करतो.
व्हिटॅमिन C आणि अँटीऑक्सिडंट्समुळे
आले शरीराची प्रतिकारशक्ती मजबूत करते.
गर्भवती स्त्रिया आणि प्रवास करणाऱ्यांसाठी उपयुक्त.
मळमळ व उलट्यांपासून आराम देते.
आल्यातील दाहक-विरोधी गुणधर्म
शरीरातील सूज कमी करतात.
रक्तातील साखर नियंत्रित करतो.
कोलेस्टेरॉल कमी करून हृदयाचे रक्षण करतो.
घशातील सूज कमी करतो.
खोकला व सर्दीपासून आराम देतो.
फ्री रॅडिकल्सशी लढा देतो. वृद्धत्वाची प्रक्रिया मंदावतो.
कच्चे चघळा
रस प्या
जेवणात वापरा
एका दिवसात 3-4 ग्रॅमपेक्षा जास्त आले टाळा.
जास्त सेवन केल्यास छातीत जळजळ, पोटदुखी, अतिसार होऊ शकतो.
