झोप लागत नाहीये? मग करा या पद्धतीने मेडिटेशन!

लवकर झोप येते,तणाव कमी होतो,शांत झोप मिळते
झोपण्यापूर्वी
शांत वातावरणात
कमी प्रकाशात
जिथे गोंगाट नसेल, अशा जागी बसा किंवा झोपा.
खुर्चीवर बसू शकता
अंथरुणावर झोपूनही ध्यान शक्य
डोळे बंद करा
खोलवर श्वास घ्या आणि सोडा
मनात "श्वास घ्या, श्वास सोडा" असा विचार करा
स्वताला जे बोल्याने जास्त चांगले वाटेल ते बोला.
झोपेसाठी खास तयार केलेले ऑडिओ ट्रॅक ऐका
दिवसभरातील विचार बाजूला ठेवा
मन रिकामे करा
ध्यान करताना झोप लागली तरी हरकत नाही
श्वास, दृश्य प्रतिमा किंवा मंत्र वापरा
मोबाईलची स्क्रीन बंद किंवा मंद ठेवा
नियमित सरावाने सर्वोत्तम परिणाम
