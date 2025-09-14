झोप लागत नाहीये? मग करा या पद्धतीने मेडिटेशन!

Aarti Badade

रात्रीचे ध्यान का करावे?

लवकर झोप येते,तणाव कमी होतो,शांत झोप मिळते

ध्यान कधी करावे?

झोपण्यापूर्वी
शांत वातावरणात
कमी प्रकाशात

शांत जागा शोधा

जिथे गोंगाट नसेल, अशा जागी बसा किंवा झोपा.

आरामदायक स्थितीत बसा

खुर्चीवर बसू शकता
अंथरुणावर झोपूनही ध्यान शक्य

श्वासावर लक्ष केंद्रित करा

डोळे बंद करा
खोलवर श्वास घ्या आणि सोडा
मनात "श्वास घ्या, श्वास सोडा" असा विचार करा

मंत्राचा वापर करा (ऐच्छिक)

स्वताला जे बोल्याने जास्त चांगले वाटेल ते बोला.

मार्गदर्शित ध्यान ऐका

झोपेसाठी खास तयार केलेले ऑडिओ ट्रॅक ऐका

तणाव सोडा

दिवसभरातील विचार बाजूला ठेवा
मन रिकामे करा

झोप येण्याची वाट पहा

ध्यान करताना झोप लागली तरी हरकत नाही

लक्षात ठेवा

श्वास, दृश्य प्रतिमा किंवा मंत्र वापरा
मोबाईलची स्क्रीन बंद किंवा मंद ठेवा
नियमित सरावाने सर्वोत्तम परिणाम

