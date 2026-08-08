Fake Discount ला बळी न पडता पाहा Amazon आणि Flipkart Sale मधले बेस्ट स्मार्टफोन डील्स

Vinod Dengale
ऑनलाइन मोबाइल शॉपिंग सेल आल्यावर अनेक वेळा त्याच्या किमती वाढवून मग कमी किमतीत मोठा discount दाखवला जातो.
Discount
eSakal
सध्या Amazon आणि Flipkart चा सेल सुरू झाला असून कोणत्या फोनवर चांगला discount मिळतं आहे.
Amazon-Flipkart Sale
eSakal
20,000 बजेट असेल तर Infinix GT 30 5G हा बेस्ट ऑप्शन आहे. Flipkart वर 19,499 रुपये ऑफरमध्ये आहे.
Infinix GT 30 5G
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30,000 च्या बजेटमध्ये Motorola Edge 70 हा ऑलराउंडर फोन 27,999 रुपयांना Flipkart वर मिळतं आहे.
Motorola Edge 70
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40,000 च्या बजेटमध्ये Oppo Reno 14 हा 36,999 रुपयांना मिळत आहे.
Oppo Reno 14
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40 ते 50 हजारांच्या बजेटमध्ये हवा असेल तर Galaxy S25 FE हा Flipkart वरती 49,999 रुपयांना मिळतं आहे.
Galaxy S25 FE
eSakal
जर 50 हजारांच्या बजेटमध्ये Compact फोन हवा असेल तर Oneplus 13s हा स्मार्टफोन Flipkart वर 49,999 रुपयांना मिळतं आहे.
Oneplus 13s
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