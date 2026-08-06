एकावेळी दोन पायऱ्या चढल्याने शरीराला खरंच फायदा होतो का?

Vinod Dengale
एकावेळी दोन पायऱ्या चढताना गुडघा अधिक उंच उचलावा लागतो. त्यामुळे पाय आणि कोअर स्नायूंवर जास्त काम होतं.
benefits of 2 steps stairs
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मोठी पायरी चढल्यामुळे मांड्या आणि कमरेच्या खालच्या स्नायूंना अधिक ताण मिळतो. यामुळे त्यांची ताकद वाढण्यास मदत होते.
Power
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शरीराचं वजन एका पायावर सांभाळावं लागतं. त्यामुळे संतुलन आणि स्थिरता सुधारू शकते.
Body Balance
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हिपचे स्नायू मजबूत झाल्यास कंबरेवरील ताण कमी होण्यास मदत होऊ शकते. त्यामुळे काही लोकांमध्ये पाठदुखीचाही त्रास कमी होऊ शकतो.
Back
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ट्रेकिंग, धावणे, सायकलिंग आणि पोहण्यासारख्या खेळांसाठी हा सराव उपयुक्त ठरू शकतो. मोठी पावलं टाकण्याची क्षमता वाढते.
Fitness
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थोड्या वेगाने दोन पायऱ्या चढल्यास पायांची ताकद वाढते.
Power
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गुडघेदुखी, सांधेदुखी किंवा कंबरदुखी असल्यास आधी डॉक्टरांचा सल्ला घ्या. सुरुवातीला रेलिंगचा आधार घेऊनच सराव करा.
Care
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