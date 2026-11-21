Shubham Banubakode
विदर्भ म्हटलं की मेळघाट आठवतं; पण बुलढाणा जिल्ह्यातील अंबाबरवा अभयारण्यही निसर्गप्रेमींसाठी एक सुंदर आणि शांत ठिकाण आहे.
Ambabarwa Wildlife Sanctuary
esakal
बुलढाणा जिल्ह्यातील संग्रामपूर तालुक्यात अंबाबरवा अभयारण्य पसरलेलं आहे. मेळघाटच्या परिसराला लागून असलेलं हे ठिकाण अजूनही फारसं प्रसिद्ध नाही.
Ambabarwa Wildlife Sanctuary
esakal
अभयारण्यात फिरताना विस्तीर्ण डोंगर, खोल दऱ्या आणि हिरवागार परिसर पाहायला मिळतो. इथलं निसर्गसौंदर्य मनाला प्रसन्न करतं.
Ambabarwa Wildlife Sanctuary
esakal
अंबाबरवा अभयारण्यात बिबट्या, अस्वल, सांबर, चितळ आणि रानडुकरांसारखे वन्यजीव आढळतात. त्यामुळे जंगलभ्रमंतीचा अनुभव अधिकच खास बनतो.
Ambabarwa Wildlife Sanctuary
esakal
रंगीबेरंगी पक्ष्यांच्या आवाजाने इथलं जंगल कायम गजबजलेलं असतं. पक्ष्यांचं निरीक्षण करण्याची आवड असणाऱ्यांसाठी हे ठिकाण एक पर्वणीच आहे.
Ambabarwa Wildlife Sanctuary
esakal
उन्हाळ्यात पाणवठ्यांवर पाणी पिण्यासाठी येणारे वन्यजीव पाहण्याची संधी मिळू शकते. मात्र, वन्यजीव दिसतीलच याची खात्री नाही.
Ambabarwa Wildlife Sanctuary
esakal
अजूनही पर्यटकांच्या फारशा गर्दीपासून दूर असलेल्या या अभयारण्यात जंगलाचा शांत अनुभव घेता येतो. शहराच्या धावपळीपासून ब्रेक मिळतो.
Ambabarwa Wildlife Sanctuary
esakal
निसर्ग, डोंगर आणि वन्यजीवांची आवड असेल, तर अंबाबरवा अभयारण्याला भेट द्या. इथला शांत परिसर तुमची सहल नक्कीच संस्मरणीय करेल.
Ambabarwa Wildlife Sanctuary
esakal
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