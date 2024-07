अनंत-राधिकाची लगीनघाई! विधींपूर्वीचा अंबानी कुटुंबाचा फर्स्ट लूक व्हायरल

वरात या लग्नसोहळ्यासाठी नवरदेवाची वरातही थाटात निघाली. यावेळी वरपक्षाच्या लूक हा चर्चेचा विषय ठरला.

Ambani Family poses for pictures during Anant Ambani and Radhika Merchant wedding | Sakal