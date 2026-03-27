Ambil health benefits : उन्हाळ्यात आंबील का प्यावे? शरीरातील उष्णता कमी करण्याचे फायदे

Sandeep Shirguppe
नाचणीचे आंबील हे उन्हाळ्यातील एक उत्तम आरोग्यदायी आणि थंड पेय मानले जाते.
Ambil health benefits
esakal
आंबील शरीरातील उष्णता कमी करण्यास आणि उन्हाळ्यात होणारा त्रास थांबवण्यास मदत करते.
नाचणीमध्ये इतर धान्यांच्या तुलनेत कॅल्शियमचे प्रमाण खूप जास्त असते. यामुळे हाडे आणि दात मजबूत होण्यास मदत होते.
नाचणीचा 'ग्लायसेमिक इंडेक्स' कमी असतो, ज्यामुळे रक्तातील साखरेची पातळी एकदम वाढत नाही.
फायबर (तंतूमय पदार्थ) भरपूर असतात. आंबील पिल्यामुळे पोट जास्त वेळ भरलेले राहते, ज्यामुळे वारंवार भूक लागत नाही आणि वजन नियंत्रणात राहते.
नाचणीमध्ये लोह (Iron) भरपूर असते, त्यामुळे शरीरातील रक्ताची कमतरता (ॲनिमिया) दूर होण्यास मदत होते.
हे पेय प्यायल्यानंतर लगेच ऊर्जा मिळते आणि थकवा दूर होतो.
तुम्ही आंबीलमध्ये जिरे पूड, बारीक चिरलेली कोथिंबीर, कढीपत्ता आणि चवीनुसार सैंधव मीठ घालू शकता.
