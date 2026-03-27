hidden places in Pune : पुण्यातील तुम्हाला माहिती नसलेली पर्यटन स्थळे; पाहा एका क्लिकवर

Sandeep Shirguppe

त्रिशुंड गणपती मंदिर

तीन सोंड असलेल्या गणेशाचे कोरीव दगडी मंदिर.

|

esakal

ओकाड (खापरपुष्पा) मंदिर

कोथरूडमधील टेकडीवर असलेले अत्यंत शांत ठिकाण.

|

esakal

जोशी रेल्वे संग्रहालय

मिनी रेल्वेचे अद्भूत जग आणि ऐतिहासिक मॉडेल्स.

|

esakal

मस्तानी महाल

केळकर संग्रहालयातील पेशवेकालीन सौंदर्याचा वारसा.

|

esakal

कॅक्टस गार्डन

पिंपरीतील निवडुंगाच्या शेकडो दुर्मीळ प्रजातींचे संकलन.

|

esakal

तुळशीबाग राम मंदिर

बाजारपेठेच्या गजबजाटातील एक उंच आणि भव्य शिखर.

|

esakal

सावित्रीबाई फुले विद्यापीठ

निसर्गरम्य परिसर आणि ऐतिहासिक मुख्य इमारत.

|

esakal

नीलकंठेश्वर

निसर्ग आणि पौराणिक मूर्तींचे डोंगरावरील अद्वितीय संगम.

|

esakal

आणखी पाहा...