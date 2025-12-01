Konkan: धबधब्यांचा मनमुराद आनंद देणारं अन् जैवविविधतेने नटलेलं 'आंबोली'

Pranali Kodre
सिंधूदुर्ग जिल्ह्यातील आंबोली हे समुद्रसपाटीपासून ६९० मीटर उंचीवर असलेलं खंड हवेचं ठिकाण असून बराचसा दाट भाग जंगलाने व्यापलेला आहे.
आंबोली हा ब्रिटिशकाळात बेळगाव ते वेंगुर्ला असा समुद्राला जोडणाऱ्या रस्त्याचा भाग असल्याने त्याला काळात ब्रिटिशांच्या विश्रांतीसाठी या भागाचा विकास करण्यात आला होता.
सावंतवाडी संस्थानाची उन्हाळ्यातील राजधानी म्हणूनही आंबोलीची ओळख राहिली आहे. राजवाड्याच्या खुणा असूनही येथे पाहायला मिळतात.
मुसळधार पाऊस आणि धबधब्यांचा मनमुराद आनंद घेण्यासाठी आंबोली हे उत्तम ठिकाण आहे. वर्षाविहारासाठी आंबोली हे पर्यटकांचे आवडते ठिकाण आहे.
पर्यटनासाठी जुलै ते सप्टेंबर हा कालावधीही चांगला आहे. पावसाळा आणि हिवाळ्यात येथील निसर्गसौदर्य भूरळ घालते.
दरम्यान, खोल दऱ्या असल्याने आंबोलीमध्ये पावसाळ्यात फिरताना विशेष काळजीही घ्यावी.
पर्यटकांसाठी या ठिकाणी शासकीय विश्रामगृहे आहेत. याशिवाय विविध रिसॉर्ट आणि हॉटल्सही उपलब्ध आहेत. सावंतवाडी हे आंबोलीसाठी जवळचे रेल्वेस्थानक आणि बसस्थानक आहे.
आंबोली हे जैवविविधतेचा आभ्यास करणाऱ्यांसाठीही महत्त्वाचे ठिकाण असून येथे साप, बेडूक, फुलपाखरे यांच्या विविध प्रजाती पाहायला मिळतात.
