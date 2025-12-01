Konkan: धबधब्यांचा मनमुराद आनंद देणारं अन् जैवविविधतेने नटलेलं 'आंबोली'

Pranali Kodre

आंबोली

सिंधूदुर्ग जिल्ह्यातील आंबोली हे समुद्रसपाटीपासून ६९० मीटर उंचीवर असलेलं खंड हवेचं ठिकाण असून बराचसा दाट भाग जंगलाने व्यापलेला आहे.

Amboli, Sindhudurg

|

X/maha_tourism

ब्रिटिशांच्या विश्रांतीसाठीचा भाग

आंबोली हा ब्रिटिशकाळात बेळगाव ते वेंगुर्ला असा समुद्राला जोडणाऱ्या रस्त्याचा भाग असल्याने त्याला काळात ब्रिटिशांच्या विश्रांतीसाठी या भागाचा विकास करण्यात आला होता.

Amboli, Sindhudurg

|

X/maha_tourism

सावंतवाडी संस्थानाची राजधानी

सावंतवाडी संस्थानाची उन्हाळ्यातील राजधानी म्हणूनही आंबोलीची ओळख राहिली आहे. राजवाड्याच्या खुणा असूनही येथे पाहायला मिळतात.

Amboli, Sindhudurg

|

X/maha_tourism

धबधब्यांचा मनमुराद आनंद

मुसळधार पाऊस आणि धबधब्यांचा मनमुराद आनंद घेण्यासाठी आंबोली हे उत्तम ठिकाण आहे. वर्षाविहारासाठी आंबोली हे पर्यटकांचे आवडते ठिकाण आहे.

Amboli, Sindhudurg

|

X/maha_tourism

पर्यटनासाठी सर्वोत्तम कालावधी

पर्यटनासाठी जुलै ते सप्टेंबर हा कालावधीही चांगला आहे. पावसाळा आणि हिवाळ्यात येथील निसर्गसौदर्य भूरळ घालते.

Amboli, Sindhudurg

|

X/maha_tourism

विशेष काळजी

दरम्यान, खोल दऱ्या असल्याने आंबोलीमध्ये पावसाळ्यात फिरताना विशेष काळजीही घ्यावी.

Amboli, Sindhudurg

|

X/maha_tourism

निवासाची व्यवस्था

पर्यटकांसाठी या ठिकाणी शासकीय विश्रामगृहे आहेत. याशिवाय विविध रिसॉर्ट आणि हॉटल्सही उपलब्ध आहेत. सावंतवाडी हे आंबोलीसाठी जवळचे रेल्वेस्थानक आणि बसस्थानक आहे.

Amboli, Sindhudurg

|

X/maha_tourism

जैवविविधतेने परिपूर्ण

आंबोली हे जैवविविधतेचा आभ्यास करणाऱ्यांसाठीही महत्त्वाचे ठिकाण असून येथे साप, बेडूक, फुलपाखरे यांच्या विविध प्रजाती पाहायला मिळतात.

Amboli, Sindhudurg

|

X/maha_tourism

कोल्हापूर जिल्ह्यातील कोपेश्वर मंदिर - शिल्पकलेचा उत्तम नमुना

Explore Kopeshwar Temple, Kolhapur

|

Sakal

येथे क्लिक करा