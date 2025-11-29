कोल्हापूर जिल्ह्यातील कोपेश्वर मंदिर - शिल्पकलेचा उत्तम नमुना

Pranali Kodre

कोपेश्वर मंदिर

कोल्हापूर जिल्ह्यातील शिरोळ तालुक्यामधील खिद्रापूरचे श्री कोपेश्वर मंदिर हे प्रसिद्ध आहे. महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमेवर कृष्णाकाठी हे मंदिर उभे आहे.

११ व्या शतकातील मंदिर

१२६ खांबांवरती उभे असलेले हे मंदिर गजरथावरती स्थिरावण्यात आलेलं आहे. ११ व्या शतकात शिलाहार घराण्याच्या राजवटीच्या काळात हे मंदिर उभारल्याचे समजते.

मनमोहक कलाकृती

हे मंदिर स्थापत्यकलेचा एक उत्तम नमुना असून स्वर्गमंडप, सभामंडप, अंतराळ आणि गाभारा अशा चार भागात विभागणी केलेली आहे. कलात्मक रचनेमुळे स्वर्गमंडप विशेष भावतो.

शिल्पकलेचा एक अप्रतिम नमुना

हे मंदिर शिल्पकलेचा एक अप्रतिम नमुना असून मंदिरात इतिहास सांगणारे जुन्या कन्नड व देवनागरी लिपीमधील बरेच शिलालेख पाहायला मिळतात.

शिव आणि विष्णू लिंगे

कोपेश्वर मंदिर शिवसमर्पित असले, तरी गाभाऱ्यात शिव आणि विष्णू ही दोन लिंगे आहेत. विष्णू धोपेश्वर स्वरुपात पाहायला मिळतात.

नंदी व नंदीमंडप नाही

साधारणपणे शिवमंदिरात शिवपिंडीपुढे नंदी व नंदीमंडप असतो, मात्र कोपेश्वर मंदिरात नंदी व नंदीमंडप नाही.

विशेष आकर्षण

महाशिवरात्रीला येथे उत्सव असतो, तसेच मे महिन्यात किरणोत्सव असतो. या ठिकाणी पौष आमावस्येला यात्रा भरते.

जवळची पर्यटनस्थळं

कोपेश्वर मंदिराला भेट देण्यासोबत जवळपास असणाऱ्या नृसिंहवाडी, मिरज शहर, सांगलीचे गणपती मंदिर अशा पर्यटनस्थळानांही भेट देता येते.

खाजगी वाहन असेल तर उत्तम...

खिद्रापूरमध्ये पर्यटकांसाठी राहण्याची आणि जेवणाची व्यवस्था होऊ शकते. पण येथे येण्यासाठी खाजगी वाहन असेल, तर उत्तम. कारण सार्वजनिक वाहने येथे येण्याची संख्या कमी आहे.

