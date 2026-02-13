गोव्याजवळचं आहे ‘हे’ ठिकाण... नयनरम्य दृश्यांचा अनुभव घ्या; नक्की भेट द्या!

Aarti Badade
सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात वसलेले अंबोली हे हिल स्टेशन आपल्या विलोभनीय सौंदर्यामुळे पर्यटकांच्या पसंतीस उतरले आहे.
Amboli Hill Station
sakal
गोव्यातील मडगावपासून अवघ्या १०९ किलोमीटरवर असलेले हे ठिकाण केवळ ३ तासांच्या प्रवासात गाठता येते.
Amboli Hill Station
sakal
अंबोलीची खरी ओळख म्हणजे येथे वर्षभर असणारे धुके आणि ढगांनी वेढलेले अत्यंत आल्हाददायक वातावरण.
Amboli Hill Station
Sakal
पावसाळ्यात अंबोलीमध्ये अनेक पांढरे शुभ्र धबधबे प्रवाही होतात, जे पाहण्यासाठी देशी-विदेशी पर्यटकांची मोठी गर्दी जमते.
Amboli Hill Station
Sakal
निसर्गप्रेमींसाठी येथील घनदाट हिरवीगार जंगले आणि सुंदर चहाचे मळे हे फोटोग्राफीसाठी सर्वोत्तम ठिकाण मानले जातात.
Amboli Hill Station
Sakal
शांततेसोबतच येथे ट्रेकिंग, पॅराग्लायडिंग आणि सायकलिंग यांसारख्या साहसी खेळांचा तुम्ही मनमुराद आनंद घेऊ शकता.
Amboli Hill Station
Sakal
जर तुम्हाला शहरच्या गोंगाटापासून दूर निवांत क्षण घालवायचे असतील, तर अंबोलीला एकदा अवश्य भेट द्या.
Amboli Hill Station
sakal
Auspicious dreams for wealth
Sakal