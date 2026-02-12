गरिबी संपणार याचे संकेत देतात ‘अशी’ स्वप्ने; स्वप्नशास्त्र काय सांगते जाणून घ्या!

Aarti Badade
स्वप्नशास्त्रानुसार, झोपेत दिसणारी काही विशिष्ट दृश्ये भविष्यात येणारी संपत्ती आणि समृद्धी दर्शवतात.
स्वप्नात मंदिराचा ध्वज फडकताना पाहणे किंवा ढगांमधून सूर्य उगवताना दिसणे हे आर्थिक अडचणी संपण्याचे लक्षण आहे.
स्वप्नात धनाची देवी लक्ष्मी कोणत्याही स्वरूपात दिसणे म्हणजे तुम्हाला लवकरच महत्त्वपूर्ण आर्थिक लाभ मिळणार आहेत.
कमळ हे देवी लक्ष्मीचे प्रिय फूल आहे; स्वप्नात कमळ दिसणे हे घरात सुख-समृद्धी आणि संपत्ती वाढण्याचे प्रतीक आहे.
स्वप्नात हत्ती, मोर किंवा वासरासह दूध देणारी गाय दिसणे हे नशीब तुमच्या बाजूने असल्याचे आणि धनलाभाचे संकेत देते.
स्वतःला पाण्यात पोहताना पाहणे किंवा पाण्याने भरलेले भांडे दिसणे हे तुमच्या व्यवसायात किंवा नोकरीत होणारी आर्थिक प्रगती दर्शवते.
स्वप्नात हळद लावताना दिसणे किंवा मधमाशीचा पोळा पाहणे हे तुमच्या कठोर परिश्रमाचे गोड फळ लवकरच मिळणार असल्याचे लक्षण आहे.
