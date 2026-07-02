Amboli Waterfall : आंबोलीचा मुख्य धबधबा प्रवाहित, पर्यटनास सुरूवात; परिसर निसर्गसौंदर्याने नटला

Sandeep Shirguppe

आंबोलीचा मुख्य धबधबा

मुसळधार पावसामुळे ‘’प्रति महाबळेश्वर’’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या आंबोलीचा मुख्य धबधबा प्रवाहित झाला आहे.

Amboli Waterfall flow

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छोटे मोठे धबधबे प्रवाहित

मुख्य धबधब्यासोबतच आजूबाजूचे छोटे-मोठे धबधबेही फेसाळत कोसळू लागल्याने संपूर्ण परिसर निसर्गसौंदर्याने नटला आहे.

Amboli Waterfall flow

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Amboli Waterfall flow

निसर्ग पर्यटकांना भुरळ

वर्षा पर्यटनाला खऱ्या अर्थाने सुरुवात झाली आहे. पावसाळ्यात या भागातील निसर्ग पर्यटकांना भुरळ पाडतो.

Amboli Waterfall flow

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esakal

३ राज्यातील पर्यटक

धो-धो कोसळणारा पाऊस, दाट धुके आणि आल्हाददायक गारवा अनुभवण्यासाठी केवळ महाराष्ट्रात, कर्नाटक, गोव्यातून पर्यटक येतात.

Amboli Waterfall flow

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esakal

कडक नियमावली

मद्यधुंद आणि अतिउत्साही पर्यटकांना रोखण्यासाठी आंबोली धबधबा परिसरात कडक नियमावलीचे फलक लावले जातील.

Amboli Waterfall flow

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esakal

पोलिसांची नजर

नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या किंवा हुल्लडबाजी करणाऱ्या पर्यटकांना आधी समज दिली जाणार आहे.

Amboli Waterfall flow

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esakal

आंबोली जवळील गावांचे आकर्षण

आंबोलीसोबतच आजूबाजूच्या गेळे आणि चौकुळ या गावांमधील निसर्गसौंदर्यही पर्यटकांचे मुख्य आकर्षण ठरत आहे.

Amboli Waterfall flow

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esakal

पाऊस महिनाभर उशिर

यंदा पावसाळा लांबल्याने येथील वर्षा पर्यटनाला जवळपास महिनाभर उशिराने सुरुवात होत आहे.

Amboli Waterfall flow

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esakal

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