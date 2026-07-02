कालच्या पावसानंतर धरणात किती पाणी आलं? पुणेकरांच्या नजरा खडकवासल्याकडे!

Sandip Kapde

पावसाळा

खडकवासला धरणसाखळीच्या पाणलोट क्षेत्रात गेल्या तीन-चार दिवसांपासून समाधानकारक पाऊस सुरू आहे.

Khadakwasla Dam Water Level Update After Rainfall

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esakal

आवक

सततच्या पावसामुळे विशेषतः वरसगाव धरणात पाण्याची आवक हळूहळू वाढू लागली आहे.

Khadakwasla Dam Water Level Update After Rainfall

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esakal

नोंद

सलग दुसऱ्या दिवशी बुधवारी सकाळी धरणातील पाणीसाठ्यात किंचित वाढ नोंदवण्यात आली.

Khadakwasla Dam Water Level Update After Rainfall

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esakal

पर्जन्यमान

बुधवारी सायंकाळी पाच वाजेपर्यंत टेमघरमध्ये १५ मिमी, पानशेतमध्ये १४ मिमी, वरसगावमध्ये १३ मिमी आणि खडकवासल्यात ४ मिमी पाऊस झाला.

Khadakwasla Dam Water Level Update After Rainfall

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esakal

स्थिती

पाऊस सुरू असला तरी चारही धरणांमध्ये अद्याप लक्षणीय पाण्याची आवक झालेली नाही.

Khadakwasla Dam Water Level Update After Rainfall

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esakal

साठा

धरणसाखळीतील चारही धरणांचा एकूण उपयुक्त पाणीसाठा सध्या ३.६६ टीएमसी म्हणजेच १२.५७ टक्के आहे.

Khadakwasla Dam Water Level Update After Rainfall

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esakal

तुलना

गेल्या वर्षी याच दिवशी धरणसाखळीत १४.९० टीएमसी म्हणजेच ५१.१२ टक्के पाणीसाठा उपलब्ध होता.

Khadakwasla Dam Water Level Update After Rainfall

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esakal

पानशेत

पानशेत धरणात सध्या १.८० टीएमसी उपयुक्त पाणीसाठा उपलब्ध आहे.

Khadakwasla Dam Water Level Update After Rainfall

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esakal

वरसगाव

वरसगाव धरणात १.५६ टीएमसी पाणीसाठा असून आवकेत हळूहळू वाढ होत आहे.

Khadakwasla Dam Water Level Update After Rainfall

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esakal

खडकवासला

खडकवासला धरणात सध्या ०.३१ टीएमसी उपयुक्त पाणीसाठा नोंदवला गेला आहे.

Khadakwasla Dam Water Level Update After Rainfall

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esakal

टेमघर

टेमघर धरणात पाऊस पडत असला तरी उपयुक्त पाणीसाठा अद्याप शून्य टक्के आहे.

Khadakwasla Dam Water Level Update After Rainfall

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esakal

प्रतीक्षा

धरणांमध्ये मोठ्या प्रमाणात पाण्याची आवक सुरू होण्यासाठी आणखी दमदार पावसाची प्रतीक्षा कायम आहे.

Khadakwasla Dam Water Level Update After Rainfall

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esakal

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